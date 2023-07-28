Oncotarget: Найден способ защитить онкологических больных от истощения

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Кахексия — крайнее истощение организма — часто встречается у онкологических больных и ухудшает течение болезни и качество жизни. Ученые из Научно-исследовательского института Бекмана выяснили, что молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты KIAA0930 может быть ответственна за истощение у больных раком.
Кроме того, блокирование гена, который отвечает за выработку KIAA0930, предотвратило уменьшение массы и площади передней большеберцовой мышцы у подопытных мышей. Ученые продолжают поиски молекулярных механизмов для разработки препаратов, способных предотвратить развитие кахексии.
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Александр Бойцов