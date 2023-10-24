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Онищенко объяснил снижение эффективности «Спутника V»

24 октября 2023, 18:30
Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

Бывший санитарный врач, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко заявил, что с каждым новым штаммом коронавируса вакцина «Спутника V» теряла и продолжает терять свою эффективность.
«Это очевидно, и мы ещё два года назад это понимали. С самого начала Спутник был по эффективности более 90%, потом его эффективность снизилась до 80% и так далее», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.

Он добавил, что сейчас идёт разработка нового варианта вакцины, которая будет актуальна для последних штаммов коронавируса.


При этом, он подчеркнул, что вакцинироваться всё равно необходимо, причём разными препаратами.

Ранее микробиолог, академик РАН и директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что исследования модернизированной вакцины от коронавируса «Спутник V» с участием детей начнутся в ближайшее время.

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#вакцина
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#спутник v
#коронавирус
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Диетолог Кабанов заявил о наличии антибиотиков в мясе и молоке
27 октября 2023, 18:04

Фото: istockphoto.com/rai

Диетолог-консультант Алексей Кабанов заявил, что больше всего антибиотиков может содержаться в молочных и мясных продуктах.
«Антибиотики используют в животноводстве из-за сильной скученности животных, которые находятся в грязных, непроветриваемых помещениях. Если не добавлять антибиотики регулярно в корм, поголовье может пасть. В итоге появляются бактерии, стойкие к антибиотикам. В массовом порядке распространяется антибиотикорезистентность. Каждый день в молоке и мясе мы получаем дозу различных антибиотиков, позволяя болезнетворным бактериям привыкнуть к ним. А когда нам придётся принимать антибиотики, они могут уже не помочь», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Кабанов.

Специалист отметил, что избежать употребление антибиотиков через мясо, молоко или сыр практически невозможно в нынешних реалиях. По его словам, даже фермеры сейчас могут использовать антибиотики.

Для того, чтобы в больше степени обезопасить свой организм, врач рекомендовал сократить потребление мясной и молочной продукции, добавив в рацион больше растительной пищи.

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#сыр
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#мясо
#антибиотики
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Ученые рассказали, почему вредно пить безалкогольное пиво
Cornell: Безалкогольное пиво может приводить к бактериальному отравлению
27 октября 2023, 15:07

Фото: istock / nitrub

Команда ученых из Корнелльского университета (Cornell) выяснили, что пиво, не содержащие алкоголь, может приводить к отравлению патогенными бактериями. Исследование опубликовали в Journal of Food Protection.
Ученые провели эксперимент, в ходе которого поместили в безалкогольное и слабоалкогольное пиво пять штаммов бактерий кишечной палочки, сальмонеллы, листерии и в течение 63 дней наблюдали за ростом патогенов.

Выяснилось, что в безалкогольном пиве бактерии активно увеличивали свою популяцию, а в слабоалкогольном патогены не размножались или делали это крайне медленно. К примеру, кишечная палочка и сальмонелла смогли выжить и в слабоалкогольном пиве. Листерия оказалась менее устойчивой и через несколько дней уровень бактерий снизился ниже предела обнаружения. Исследования проводились при одинаковой температуре около 4 градусов Цельсия.

Как утверждают исследователи, пастеризация, фильтрация и добавление консервантов снижают риск отравления. При этом некоторые бактериальные штаммы выживают даже в крепком пиве.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил инициативу по запрету алкоголя на фуд-кортах торговых центров.

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В Подмосковье врачи помогли родиться двойне с переплетенными пуповинами
27 октября 2023, 14:44

Фото: istockphoto /Georgiy Datsenko

Врачи Щелковского перинатального центра помогли родить женщине, беременную двойней с многократным переплетением пуповин. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

24-летняя женщина, беременная двойней, поступила в больницу с регулярными схватками на сроке 33 недели.


«Пациентка была сразу же направлена в операционную, где мы провели ей кесарево сечение. Во время вмешательства было выявлено многократное сплетение пуповин малышей. Благодаря слаженной работе бригады врачей, на свет появились 2 девочки весом около 2000 г каждая. », - объяснил заведующий акушерским физиологическим отделением Павел Тевосян.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Кроме этого, по словам заведующего даже однократное сплетение пуповин очень опасно.

Стоит отметить,что младенцы были переведены в отделение реанимации новорожденных для дальнейшего лечения, потому что родились раньше срока. Сейчас пациентка с детьми уже выписана домой.


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#дети
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В Подмосковье дети могут пройти комплексное обследование на аллергены
27 октября 2023, 12:26

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области дети могут пройти комплексное обследование на аллергены в Научно-исследовательском клиническом институте детства (НИКИ). Об этом сообщила пресс-служба министерства зравоохран
С начала года в НИКИ детства открылось отделение детской аллергологии и иммунологии. С октября стали доступны обследование на аллергены и лабораторная аллергодиагностика.

«Мы запустили комплексную услугу по профилю аллергология-иммунология в клинико-диагностическом центре НИКИ детства. Теперь у юных жителей Подмосковья появилась возможность проходить аллергодиагностику по полису ОМС. В списке исследования на многие возможные аллергены - перхоть домашних животных, различные продукты, пыльца разных растений, пылевые клещи, плесневые грибы и другие», - поделилась заместитель главного врача по консультативно-диагностической работе НИКИ детства, врач аллерголог-иммунолог Марина Малиновская.

Также родители и дети могут попасть на консультацию с аллергологом-иммунологом, который поможет создать гипоаллергенный быт и питание для ребенка.

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#аллергия
#иммунитет
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В Подмосковье увеличат число бюджетных мест в областном медицинском колледже
27 октября 2023, 10:57

Фото: пресс-служба министерства зравоохранения Московской области

В 2024 году будет увеличено количество бюджетных мест в областном медицинском колледже.Об этом сообщила пресс-служба министерства зравоохранения Московской области.
«Традиционно мы видим большой спрос у абитуриентов на получение среднего медицинского образования. В этом году конкурс по ряду специальностей в областном медицинском колледже №1 составил 6 человек на место. В этом году на бюджетную форму обучения поступили 2400 человек, в следующем мы планируем увеличить количество мест до 2800<…>», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Стоит отметить, что с 2017 года количество мест выросло почти в два раза. В настоящий момент в Московском областном медицинском колледже №1 образование получают 9,6 тыс. студентов. 

Кроме этого, с 223 года в медколледже можно заключить договор на целевое обучение, который обеспечит гарантированное трудоустройство после обучения.

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#подмосковье
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Читатели Reddit дали советы женщине, которая влюбилась в мужчину с микропенисом
27 октября 2023, 10:37

Фото: istock / grinvalds

Пользовательница Reddit, которая влюбилась в мужчину с микропенисом и трудностями с эрекцией, пожаловалась на отсутствие секса с проникновением и попросила советы у людей, которые сталкивалась с подобными проблемами.
28-летняя девушка рассказала, что начала близко общаться с парнем, сильно полюбила его, но чуть позже узнала, что он обладает крайне маленьким размером полового челна. Мужчина ей также признался, что может поддерживать эрекцию только с помощью препаратов.

Комментаторы поста выразили сочувствие женщине и предложили открыто обсудить эту проблемную тему с ее мужчиной.

Пользователи предложили паре научиться испытывать удовлетворения от других форматов секса. Можно использовать различные сексуальные игрушки, насадки на член. Также кто-то выразил мнение, что важно создать комфортные условие и помочь партнеру почувствовать себя увереннее во время близости. Некоторые предложили женщине позволить ее мужчине употреблять «Виагру», так как размер пениса может увеличиться.

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Мужчинам рассказали о простом способе улучшить потенцию
The Sun: Терапевт Миссик назвала спорт безопасным способом улучшения потенции
27 октября 2023, 07:39

Фото: istock / grinvalds

Занятие спортом способны частично или полностью заменить лекарства от эректильной дисфункции. Об этом рассказала терапевт Алексис Миссик, пишет британская газета The Sun.
Миссик пояснила, что физические упражнения положительно влияют на потенцию за счет повышают уровень дегидроэпиандростерона (ДГЭА).

«ДГЭА обладает сосудорасширяющим свойством, это означает, что он увеличивает кровоток и расширяет кровеносные сосуды. То есть делает то же самое, что и виагра», — рассказала врач.
Терапевт дала мужчинам совет — перед приемом таблеток попробовать увеличить физическую активность. Этот способ намного безопаснее, так как не имеет побочных действий, в отличие от «Виагры».

А тем, кому такие препараты запрещено употреблять по тем или иным причинам, это станет единственным способом безопасно улучшить потенцию. Миссик пояснила, что речь про мужчин с болезнями сердечно-сосудистой системы, которым противопоказаны препараты с силденафилом, который является действующим веществом «Виагры» и аналогичных лекарств.

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#здоровье
#секс
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В программе доктора Мясникова раскрыли причину оволосения у женщин
27 октября 2023, 06:10

Фото: iStock/O_Lypa

Врач Сергей Агапкин в программе доктора Мясникова «О самом главном» раскрыл причину оволосения у женщин. Специалист заявил, что пациенткам с избыточным ростом волос на теле необходимо проверить работу яичников.
«Есть такое заболевание — синдром поликистозных яичников, при котором в организме женщины начинает вырабатываться больше андрогенов, то есть мужских половых гормонов», — рассказал Агапкин.

Он добавил, что при подозрении на наличие такого синдрома необходимо сдать кровь на тестостерон и сделать УЗИ. При повышенных показаниях в крови тестостерона нужно выяснить, вырабатывает ли он в надпочечниках или в яичниках. В зависимости от результатов врач назначит подходящую схему лечения.

При угревой сыпи, росте волос на  подбородке и повышенной утомляемости следует посетить эндокринолога, заключил Агапкин.

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Диетолог Гинзбург предупредил о риске инфаркта из-за переедания
27 октября 2023, 03:53

Фото: iStock/champpixs

Врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что переедание может привести к инфаркту.
«Переедание способно привести к резкому ухудшению состояния у людей с недостаточностью кровообращения, с выраженным коронарным синдромом, с ишемической болезнью сердца», — сказал специалист в ходе беседы с изданием «Москва 24».

Гинзбург добавила, что из-за переедания затрудняется дыхание, появляется одышка, повышается давление и учащается сердцебиение.

«Все это при наличии предпосылок повышает риск сердечно-сосудистой катастрофы», — пояснил диетолог.

Кроме того, употребление за раз большого количества пищи увеличивает нагрузку на органы пищеварения, заключил Михаил Гинзбург.

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