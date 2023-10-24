Онищенко объяснил снижение эффективности «Спутника V»

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«Это очевидно, и мы ещё два года назад это понимали. С самого начала Спутник был по эффективности более 90%, потом его эффективность снизилась до 80% и так далее», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.
Он добавил, что сейчас идёт разработка нового варианта вакцины, которая будет актуальна для последних штаммов коронавируса.
Ранее микробиолог, академик РАН и директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что исследования модернизированной вакцины от коронавируса «Спутник V» с участием детей начнутся в ближайшее время.
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