Онищенко оценил вероятность распространения в России неизвестной болезни из Египта

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«Самое главное сейчас вывести этих людей из этого состояния. Я читал, что якобы усилили контроль на границе, но это всё глупости. Там можно только поймать человека с температурой, поэтому я думаю, что сейчас основное – работа здравоохранения. Я уверен, что на территории Красноярского края со всеми вернувшимися, а самое главное, с теми, кто летел на самолёте, установлены контакты», — сказал Геннадий Онищенко.
«Не надо болтаться по зарубежью. Хватит уже, наездились. Перспективы этой болезни на нашей территории нет», — добавил эпидемиолог.Среди симптомов чаще всего встречается температура до 40 градусов, ломота в теле, головная боль, тошнота и рвота.
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