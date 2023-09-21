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Онищенко призвал меньше «тусоваться» из-за роста заболеваемости в России

21 сентября 2023, 13:00
Фото: IStock/monstArrr_

Фото: IStock/monstArrr_

Спрос на противовирусные препараты вырос в России за две недели сентября почти вдвое относительно предшествующего периода, также увеличился интерес и к маскам. Однако специалисты уверены, что интерес обусловлен сезонным ростом ОРВИ и коронавируса.
Эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик Геннадий Онищенко рассказал «Радио 1», что подъём заболеваемости Covid-19 и простудными заболеваниями произошёл из-за погодных изменений, а также потому, что школьники и студенты приступили к учёбе. Однако вакцинироваться от коронавируса пока не нужно.
«Пока необходимости в этом нет, у нас есть более 22 миллионов переболевших коронавирусом. Наверное, ещё столько же, которые не знали о том, что они переболели – это носители или те, кто болел в лёгкой форме. У нас более 80 миллионов вакцинаций и ревакцинаций», — сказал Онищенко.

В качестве меры профилактики специалист призвал привиться тех россиян, которые контактируют с большим количеством людей. При этом, масочный режим соблюдать пока не нужно, добавил он.
«Носить маски сегодня не надо. Но в тех коллективах, регионах, где будет подъём заболеваемости, могут попросить надевать маски, и эту просьбу нужно будет выполнить. Следите за своим питанием, режимом труда и отдыха, меньше тусуйтесь, больше бывайте на свежем воздухе», — сказал Онищенко.
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#школьники
#геннадий онищенко
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#масочный режим
#коронавирус
#грипп
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Учёные РАН создали эмульсию, повышающую иммунитет
21 сентября 2023, 09:45

Фото: iStock/gorodenkoff

Академики РАН разработали наноэмульсию, способную повышать устойчивость организма к инфекциям. Об этом сообщает «Агентство городских новостей Москва».
Наноэмульсию на основе сквалена и терпентина разработали в лаборатории Института теоретической и экпериментальной биофизики (ИТЭБ) Российской академии наук (РАН). Препарат показал высокую эффективность на молекулярном, клеточном и организменном уровнях. При этом, он обладает низкой себестоимостью. 

На сайте РАН уточняется, что новый препарат способен повысить иммунитет в межсезонье. Кроме того, он позволяет бороться с COVID-19. 

АГН сообщает, что для длительного повышения иммунитета достаточно сделать одну инъекцию данной наноэмульсии.

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#медицина
#ученые
#ран
#иммунитет
#лекарство
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Эксперты ВШЭ: После пандемии выросло число людей, страдающих от ожирения
21 сентября 2023, 09:19

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Исследователи Высшей школы экономики пришли к выводу, что после пандемии в России увеличилось число людей, страдающих ожирением. По оценкам Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, 10% населения страны страдают тяжелой формой этого отклонения.
Еще 30% россиян имеют избыточный вес либо более легкую форму ожирения. Ученые подсчитали, что к 2025 году каждый пятый взрослый житель страны будет страдать от ожирения: 18% мужчин и около 21% женщин. Кроме того, более 205 миллионов детей в возрасте от пяти до 19 лет будут подвержены сбоям в эндокринной системе, ведущим к набору лишнего веса.

В России проблема ожирения с каждым годом усугубляется. К этому приводят неправильный рацион, злоупотребление алкоголем и курением, сидячая работа, малоподвижный образ жизни. Авторы исследования ВШЭ считают, что помочь в решении проблемы может активная государственная политика в этой области, направленная на пропаганду здорового образа жизни, а также распространение приложений и устройств, мотивирующих на здоровый образ жизни и расширение ассортимента продуктов для правильного питания.

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#страны
#ожирение
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Гастроэнтеролог назвал симптом «тихого рака»
Гастроэнтеролог Басси: Желтуха является признаком «тихого рака»
21 сентября 2023, 07:13

Фото: iStock/Shidlovski

Британский гастроэнтеролог Асиш Басси в ходе интервью Express заявил, что желтуха является одним из симптомов наличия у человека онкологического заболевания поджелудочной железы или «тихого рака».
«Одним из первых признаков, которые могут быть связаны с раком поджелудочной железы, часто является безболезненная желтуха», – цитирует издание слова собеседника.

Специалист пояснил, что человек по мере прогрессирования болезни начинает ощущать боль в животе, спине, проблемы с пищеварением, и только потом обращается к врачу. Поэтому лечение не всегда эффективно, так как начинается на поздней стадии.

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#лечение
#человек
#интервью
#болезни
#заболевания
#витамины
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В Россию перестанут поставлять продукцию Medtronic для диабетиков
«Ъ»: В Россию перестанут поставлять продукцию Medtronic для диабетиков
21 сентября 2023, 06:37

Фото: iStock/ AndreyPopov

В России стала недоступна продукция от ирландско-американского производителя Medtronic. По словам директора НМИЦ эндокринологии Натальи Мокрышевой, это случилось из-за внесения властями США в список продукции двойного назначения комплектующих к системам мониторинга глюкозы.
«В России снизилась доступность средств непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) у пациентов с диабетом. Часть комплектующих к этой системе попала в обнародованный США в мае этого года список продукции двойного назначения, и теперь их ввоз в РФ затруднен. От этого пострадали поставки продукции Medtronic», — цитирует «Коммерсантъ» слова Мокрышевой.

Она добавила, что пока на рынке осталась американская продукция Abbott, но она не подходит страдающим диабетом детям младше четырех лет. Мокрышева также пояснила, что китайские системы не соответствуют требованиям.

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Доктор Гинзбург назвал витамины, тормозящие старение
Доктор Гинзбург назвал витамины группы В тормозящими старение
21 сентября 2023, 03:28

Фото: iStock/Inna Kot

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что витамины B тормозят старение. Об этом он написал в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Врач объяснил, что организм с возрастом накапливает гомоцистеин — токсичное вещество, которое поражает сосуды. Переходу гомоцистеина в полезную аминокислоту метионин способствуют витамины В6, В9 и В12, содержащиеся в капусте, салате, крупах, рыбе и салатах. Регулярное употребление этих продуктов в старости может продлить жизнь на несколько лет.

Также метионин содержится в животном белке, но его избыточный синтез в организме вреден для пожилых людей. В качестве альтернативы Гинзбург предложил употреблять бобовые и соевые продукты или принимать витаминные комплексы.

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#диетолог
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#витамины
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Диетолог Русакова рассказала, кому не стоит есть орехи
Диетолог Русакова: орехи являются сильным аллергеном
20 сентября 2023, 18:30

Фото: iStock/eternalcreative

Диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест» и «Q-Клиника», кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала в беседе с Правда.Ру о пользе и вреде орехов.
По словам специалиста, орехи действительно обладают пользой для организма человека. В них содержатся незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины группы А, В, С и Е, а также орехи являются хорошими антиоксидантами.

Однако, как утверждает Русакова, есть орехи необходимо в умеренном количестве, поскольку они обладают повышенной калорийностью. Норма для взрослого человека составляет порядка 20-30 грамм орехов в день, для детей от 6 лет — не более 50-100 грамм в неделю.

Диетолог отмечает, что большинство орехов — это сильный аллерген, по этой причине людям с заболеваниями ЖКТ их необходимо употреблять с осторожностью, а маленьким детям их вовсе не следует давать.

«Полезнее употреблять орехи сырыми, а не обжаренными, солёными и тем более — в глазури или шоколаде. В процессе жарки орехи теряют полезные свойства жиров, а соль, которую в избытке используют в пищевой промышленности, способствует задержке воды в организме и возникновению отеков. Также можно замачивать орехи в воде перед употреблением», — цитирует Русакову Правда.Ру.

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#норма
#диетолог
#пища
#соль
#витамины
#аллергия
#еда
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ScienceFocus: Тщательный уход за зубами снижает риск развития рака головы и шеи
20 сентября 2023, 18:07

Фото: istock / Bojan89

Ученые из Университета Северной Каролины провели исследования и обнаружили связь между здоровьем полости рта и раком головы и шеи.
Согласно исследованию, люди с большим количеством здоровых зубов и отсутствие заболеваний десен, показывали лучший уровень выживаемости. Об этом сообщает ScienceFocus. 

В исследование приняло участие 2,5 тысячи человек, которым были поставлены диагнозы рак горла, гортани, носовых пазух и полости рта. Ученые отметили, что люди, которые посещали зубных  врачей в течение 10 лет до постановки диагноза и те, кто имеет больше 20 собственных зубов, имеют на 15 процентов больше шансов вылечиться от онкологии в области шеи и головы. 

Ученые пришли к выводу, что плохое здоровье зубов может провоцировать рак из-за изменений в микробиоме рта. Кроме того, люди, чаще посещающие зубных, лучше следят за общим здоровьем, что помогает в диагностике рака на ранних стадиях. 

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#исследование
#человек
#рак
#люди
#зубы
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Врачи из Долгопрудного удалили у пациентки почти 5-килограммовую опухоль матки
20 сентября 2023, 17:26

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи Долгопрудненской областной больницы провели успешную операцию женщине, у который выявили 4,5 килограммовую опухоль.
Бригада скорой медицинской помощи доставила 54-летнюю женщину в гинекологическое отделение с острой болью и большим видимым образованием в брюшной полости, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.

Врачи провели МРТ-обследование пациентке, которое подтвердило факт наличия новообразования. Врачи приняли решение о проведении экстренной операции. Оперативное вмешательство проводил заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин.

Ситуация осложнялась тем, что образование давило на внутренние органы, вызывая непроходимость кишечника.  
«Операция происходила через большой разрез, соответствующий размерам опухоли, так как иначе 25-сантиметровый в диаметре шар извлечь было бы невозможно. В настоящий момент фрагменты этого образования отправлены на гистологическое исследование», —рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы, Сергей Лисин.

Операция прошла успешно, пациентку выписали из больницы на 5 день после операции, её самочувствие улучшилось.

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Онищенко призвал россиян закупаться масками и делать прививки
20 сентября 2023, 16:47

Фото: iStock/Foremniakowski

Академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что нынешнего роста заболеваемости не следует опасаться, однако россиянам необходимо соблюдать рекомендации по защите своего здоровья. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Первое — привиться от гриппа. Потому что если сейчас циркулирует и грипп, и омикрон — не в пандемических, но в умеренный цифрах, то человек, переболев гриппом, естественно, ослабнет, и вероятность заболеть даже слабеньким омикроном у него возрастет», — приводит слова Онищенко Общественная служба новостей.

По мнению Онищенко, на сегодняшний день нет оснований ожидать сильного роста заболеваемости коронавирусом. Он также подчеркнул, что новая вакцина от ковида сейчас проходит клинические испытания, а россиянам пока доступна ее старая версия.

Бывший глава Роспотребнадзора добавил, что масочный режим будут вводить по мере необходимости.

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#грипп
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#человек
#коронавирус
#масочный режим
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