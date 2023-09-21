Онищенко призвал меньше «тусоваться» из-за роста заболеваемости в России

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Спрос на противовирусные препараты вырос в России за две недели сентября почти вдвое относительно предшествующего периода, также увеличился интерес и к маскам. Однако специалисты уверены, что интерес обусловлен сезонным ростом ОРВИ и коронавируса.
Эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик Геннадий Онищенко рассказал «Радио 1», что подъём заболеваемости Covid-19 и простудными заболеваниями произошёл из-за погодных изменений, а также потому, что школьники и студенты приступили к учёбе. Однако вакцинироваться от коронавируса пока не нужно.
В качестве меры профилактики специалист призвал привиться тех россиян, которые контактируют с большим количеством людей. При этом, масочный режим соблюдать пока не нужно, добавил он.
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«Пока необходимости в этом нет, у нас есть более 22 миллионов переболевших коронавирусом. Наверное, ещё столько же, которые не знали о том, что они переболели – это носители или те, кто болел в лёгкой форме. У нас более 80 миллионов вакцинаций и ревакцинаций», — сказал Онищенко.
«Носить маски сегодня не надо. Но в тех коллективах, регионах, где будет подъём заболеваемости, могут попросить надевать маски, и эту просьбу нужно будет выполнить. Следите за своим питанием, режимом труда и отдыха, меньше тусуйтесь, больше бывайте на свежем воздухе», — сказал Онищенко.Читайте также:
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Екатерина Шмакова