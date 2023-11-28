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Онищенко призвал не расслабляться из-за коронавируса

28 ноября 2023, 19:05
Фото: istockphoto.com/Rattankun Thongbun

Фото: istockphoto.com/Rattankun Thongbun

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что несмотря на то, что коронавирус сейчас утратил свою уникальность и практически стал одним из рядовых вирусных заболеваний расслабляться нельзя.

Специалист рекомендовал проходить вакцинацию и соблюдать все меры предосторожности.

«Расслабляться не надо, от гриппа надо прививаться. И это не потому, что гриппозная вакцина защищает от коронавируса, а потому, что грипп может утяжелить протекание заболеванием коронавирусом. Если у вас в семье дети и пожилые, на вас налагается особая ответственность. Не гнушайтесь и надевайте маску», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.

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#коронавирус
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Сомнолог Кудинов: «Ушёл тренд по освещению лунатизма»
28 ноября 2023, 19:17

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Сомнолог Павел Кудинов заявил, что о таком явлении, как лунатизм, меньше говорят не потому, что оно исчезло, а потому, что прошёл тренд на его освещение.
«О лунатизме стали меньше говорить не потому, что его стало меньше. Это вовсе не так, просто интерес и популярность, хайп вокруг него закончились. Ушел тренд по освещению лунатизма», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.

Он напомнил, что в таком состоянии человек способен выполнять простые механические действия, для которых сознание особо и не нужно. При этом, водить машину при лунатизме не получится.

По его словам, такому состоянию могут быть подвержены дети и подростки, однако бывает и хронический лунатизм.

Для предотвращения лунатизма, считает специалист, можно принимать успокоительные и витамины группы В. Однако вылечить хронический лунатизм бывает очень сложно, поэтому доктор рекомендовал обустроить быть так, чтобы человек в таком состоянии не навредил себе.

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#сон
#здоровье
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Врач назвала эффективные способы защититься от простуды и гриппа
Врач Аповян: Мытье рук является самым эффективным способом защиты от вирусов
28 ноября 2023, 19:12

Фото: istock / monstArrr_

Сбалансированный рацион, спорт и витамины могут повысить устойчивость организма к вирусам. О способах защиты от вирусов рассказала врач-терапевт Кэролайн Аповян изданию Insider.


Она заявила, что самым лучшим способом защиты от простуд является регулярное и тщательное мытье рук. Аповян отметила, что на предрасположенность к сезонным заболеванием влияет некачественный сон, употребление алкоголя и отсутствие физической активности.

«Всего одна ночь недосыпания может подорвать иммунную систему. Недостаток сна также способен повлиять на риск развития рака, сердечного приступа или инсульта», — предупредила эксперт. 
Помимо этого, она заявила, что недостаток витамина D может делать дыхательные пути  более уязвимыми перед инфекциями. 

Также она считает, что стресс может ослаблять иммунитет. Например, предновогодний переполох или трудности на работе перед закрытием года могут подкосить и так уязвимую именную систему. 

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Врач Велиханов заявил о росте популярности блефаропластики
28 ноября 2023, 16:08

Фото: istockphoto.com/HbrH

Пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины Рашид Велиханов заявил, что в последнее время заметную популярность как среди женщин, так и среди мужчин приобрела блефаропластика — удаление избытков тканей верхних или нижних век.
«Сегодня блефаропластика востребована вне зависимости от пола и возраста. В некоторых случаях, при особенностях строения, даже в молодом возрасте может потребоваться операция. Она актуальна для пациентов с азиатской внешностью, которые хотят сделать так называемую европеизацию век. Многие пациенты обращаются для коррекции возрастных изменений», — пояснил в беседе с Газета.ру врач.

Он подчеркнул, что в последние годы такая операция обрела популярность и среди мужчин.

Хирург отметил, что кроме блефаропластики популярны и такие операции на лице, как ринопластика, подтяжка лица, а также височно-темпоральный лифтинг, липосакция подбородочной области и отопластика.

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Врач назвала второй подбородок симптомом опасных болезней
Хирург Перушкина нашла связь между вторым подбородком и развитием диабета
28 ноября 2023, 15:59

Фото: istock / Henadzi Pechan

Второй подбородок может проявлять даже у худых людей. Причины этому могут быть разные, начиная от плохой осанки, заканчивая сахарный диабет. Об неочевидном симптоме болезней рассказала пластический хирург Василиса Перушкина в беседе с «Аргументы и факты».

По словам эксперта, жир в области подбородка может появиться из-за сидячего образа жизни, отсутствия физических нагрузок или несбалансированного питания. Также он появляется у пожилых людей в силу возрастных изменений в организме — кожа теряет тонус и может обвисать, создавая эффект второго подбородка.

Жировые отложения в нижней части лица также могут возникать из-за проблем со здоровьем проблем со здоровьем. Например, при сахарном диабете, сбое в работе щитовидной железы и из-за прочих эндокринологических проблем.

Тем, кто подозревает, что второй подбородок мог появиться из-за каких-то заболеваний, стоит обязательно обратиться к врачу.

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#хирург
#сахарный диабет
#кожа
#здоровье
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К марафону «Роддом, достойный доверия» уже на старте подключились 3 тыс человек
28 ноября 2023, 15:00

Фото: Минздрав МО

В Московской области 27 ноября стартовал онлайн-марафон «Роддом, достойный доверия». В первый же день в нём приняли участие около 3 тыс человек, сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
В ходе марафона перинатальные центры рассказывают о себе, разных видах родов, уникальных технологиях и методиках, историях спасения и многом другом. 
«Мы видим, что марафон востребован среди будущих мам. В ходе него можно не только познакомиться с системой родовспоможения региона, но и задать волнующие вопросы. Всего в первый день к марафону подключились порядка 3 тыс человек», – пояснила Стригункова.
Онлайн-марафон завершится 4 декабря розыгрышем призов. Среди участников разыграют три контракта на роды, три контракта на послеродовое пребывание в палате повышенной комфортности и многое другое. 
 
Расписание онлайн-марафона «Роддом, достойный доверия» можно найти на сайте
 
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Электростальские врачи сделали пациентке одновременно две операции

Главный врач каширской больницы участвовал в медицинской конференции в Сколково

Три тысячи подмосковных молодых медицинских специалистов получают доплату


 

 
#минздрав мо
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#подмосковье
#московская область
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Главный врач каширской больницы участвовал в медицинской конференции в Сколково
28 ноября 2023, 14:45

Фото: администрация городского округа Кашира

В Сколково состоялась III ежегодная конференция Фонда международного медицинского кластера.
Она была посвящена важнейшему направлению в современной медицине – человекоцентричному здравоохранению. Главный врач Каширской больницы Юрий Володин стал участником конференции.

Человекоцентричная медицина – это подход, при котором не только болезнь, но и сам человек в целом, с его психологическими и социальными потребностями, находится в центре внимания. Это направление подразумевает индивидуальный подход к пациентам.

На конференции рассмотрели 12 сессий, которые охватили широкий спектр актуальных тем, в их числе вопросы эффективного управления в госсистеме здравоохранения, а также роль человекоцентричности в данном процессе, разработка национальных стандартов для медорганизаций и проблематика выгорания врачей.

«Человекоцентричность в медицине-необходимость. Каждый пациент уникален. Важно учитывать это в нашей работе. Участие в конференции позволяет нам получить ценные знания и практические методики. Мы их планируем внедрять в нашей больнице», –сообщил Юрий Володин.  
Мероприятие явилось платформой для обмена опытом и знаниями между ведущими экспертами в области медицины.

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#новости
#новости подмосковья
#кашира
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Электростальские врачи сделали пациентке одновременно две операции
28 ноября 2023, 14:43

Фото: Минздрав МО

Врачи Электростальской больницы удалили пациентке жёлчный пузырь и кисту диаметром 20 см. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 53-летняя женщина с хронической желчекаменной болезнью и нарушением жирового обмена третьей степени. Выяснилось, что целый год её беспокоили боли в животе. В поликлинике женщину обследовали и обнаружили камни в жёлчном пузыре и кисту яичника больших размеров – 20 см в диаметре. 
 
Врачи гинекологического отделения и хирургической решили провести комплексную операцию, то есть за одно вмешательство удалить и кисту, и жёлчный пузырь. 
 
«Операцию выполнили малоинвазивным способом – через несколько небольших проколов. Совместная работа двух профилей помогает решить несколько проблем со здоровьем при помощи современных высокотехнологических методик на новейшем оборудовании и минимальном воздействии наркоза на организм с малой кровопотерей», – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Николай Тюняев.
Восстановление после операции прошло быстро. Через четыре дня женщина была выписана домой.

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#московская область
#подмосковье
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Врач Чудаков: Жирная пища повышает риск возникновения простуды
28 ноября 2023, 14:04

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков заявил, что риск простудных заболеваний повышают жирная пища, а также недосып.
«Существуют провоспалительные продукты, которые создают неблагоприятную среду в организме и приводят к заболеваниям. К ним относятся растительные масла, сахар, красное мясо, копчёные и маринованные продукты. Стоит быть осторожными с приёмом жирных кислот, в частности омеги-6, так как её дефицит есть совсем у немногих, а переизбыток этого микроэлемента приводит к воспалениям в организме», — отметила в беседе с RT Чудаков.

Кроме недосыпа и неправильного питания ослабляют иммунитет отсутствие достаточной физической нагрузки и стресс.

В то же время в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о том, что заболеваемость гриппом в России растёт четвёртую неделю подряд.

«Рост числа заболеваний гриппом и ОРВИ отмечается во всех возрастах. Тенденцию к росту уже четвертую неделю подряд показывают вирусы гриппа. Напоминаем, вакцинация может предотвратить заболевание и развитие осложнений, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, у пожилых людей, детей и беременных женщин», – приводит АГН «Москва» слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

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#иммунитет
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Диетолог Круглова назвала безопасную дозу мёда
Диетолог Круглова: В сутки можно употреблять 5-6 ложек мёда
28 ноября 2023, 13:40

Фото: istockphoto.com/Alena Bogdanova

Врач-диетолог Наталья Круглова заявила о том, что среднестатистическому взрослому человеку стоит есть не более пяти-шести ложек мёд в день.
«Если говорить про взрослого человека, то мы отталкиваемся от такого понятия, как добавленный сахар, и мёд входит в это количество. Безопасная доза – 30 г в сутки. В чайной ложке мёда примерно 5-6 г сахара, то есть в сутки можно употребить пять-шесть чайных ложек при условии, что других сладостей человек не ест», — пояснила в беседе с «Москвой 24» врач.

При этом, по её словам, ограничений по времени в употреблении мёда нет.

А специалисты Роспотребнадзора, в свою очередь, рекомендовали заваривать иван-чай для укрепления иммунитета. Как передаёт utro.ru, в иван-чае содержатся алкалоиды, сахар и дубильные вещества, витамины В и С, а также полезные минеральные вещества, такие, как марганец, кальций, медь или железо.

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