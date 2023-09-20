Онищенко призвал россиян закупаться масками и делать прививки

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Академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что нынешнего роста заболеваемости не следует опасаться, однако россиянам необходимо соблюдать рекомендации по защите своего здоровья. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Первое — привиться от гриппа. Потому что если сейчас циркулирует и грипп, и омикрон — не в пандемических, но в умеренный цифрах, то человек, переболев гриппом, естественно, ослабнет, и вероятность заболеть даже слабеньким омикроном у него возрастет», — приводит слова Онищенко Общественная служба новостей.
По мнению Онищенко, на сегодняшний день нет оснований ожидать сильного роста заболеваемости коронавирусом. Он также подчеркнул, что новая вакцина от ковида сейчас проходит клинические испытания, а россиянам пока доступна ее старая версия.
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