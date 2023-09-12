Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Онищенко: «Сибирская язва ещё долго будет с нами жить»

Онищенко: «Сибирская язва ещё долго будет с нами жить»

12 сентября 2023, 19:20
Фото: istockphoto.com/автор

Фото: istockphoto.com/автор

Академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал случаи заражения сибирской язвы в Воронежской области, отметив, что заболевание никогда не исчезало.
«Она всегда была с нами, другое дело, что мы разболтались немножко и оставили ее без надзора. Может быть просто мы поступали с ней невежественно. Сибирская язва еще долго будет с нами жить, пока мы не научимся ее уничтожать», – сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.

Специалист также заявил о необходимости возвращения строгого ветеринарного контроля.


Ранее сообщалось, что число пациентов, которые госпитализированы из новых очагов сибирской язвы в Воронежской области, расположенных в Богучарском районе, выросло до девяти человек.

Читайте также:

Под Воронежем госпитализировали уже девять человек из очагов сибирской язвы

В зоне карантина под Воронежем подтвердили восемь случаев сибирской язвы

В Казахстане зафиксирована вспышка сибирской язвы
#заболевания
#человек
#медицина
Читайте нас в
Врач Болибок: Всплеск гриппа придётся на октябрь, ноябрь и декабрь
12 сентября 2023, 19:30

Фото: istockphoto.com/fizkes

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предрёк подъём заболеваемости гриппом в России на октябрь, ноябрь и декабрь.
При этом, он отметил, что резкие всплески заболеваемости относительно быстро будут идти на спад.

«Дети пошли в школу, а это мощнейший канал передачи ОРВИ, которого не было летом. Соответственно мы видим всплеск различных вирусных заболеваний. Я думаю, что этот всплеск скоро утихнет, а основной придется на октябрь, ноябрь и декабрь», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Болибок.

Специалист добавил, что нагрузку на поликлиники в такие периоды подъёмы заболеваемости можно было бы существенно сократить при предоставлении возможности гражданам переболеть грипп дома без больничного.

Читайте также:

Гипертоников предупредили об опасности одновременного заражения ковидом и гриппом

Более 3 млн человек планируют привить от гриппа в Петербурге в этом году

Врач Кондрахин: Ни в коем случае не сбивать температуру аспирином
#грипп
#человек
#здоровье
#заболевания
#сезон
Читайте нас в
Доктор наук Краснов: «Шаурма — благоприятная среда для размножения микробов»
12 сентября 2023, 18:24

Фото: istockphoto.com/Irrin0215

Завкафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета Виктор Краснов заявил, что причинами участившихся случаев отравления шаурмой могут быть испорченные продукты, халатность персонала и т.д.
«Шаурма — это благоприятная среда для размножения микробов. Там и куриное мясо, и овощи, и соус, скорее всего, на основе сметаны, где легко могут размножаться сальмонеллы. Ведь не всегда всё сразу продают — повара могут ставить мясо и соусы на следующий день, а за ночь в продуктах размножаются микробы», – пояснил в беседе с RuNews24.ru Краснов.

Он отметил, что любой продукт может быть средой для размножения самых разных. В том числе и опасных для человека, бактерий. Именно поэтому, по его словам, персонал при готовке должен соблюдать все меры гигиены.

Читайте также:

Раскрыты основные причины отравления шаурмой

Массовое отравление шаурмой в России связали с низкими зарплатами поваров

Жительница Курской области умерла, съев шаурму
#отравление
#овощи
#мясо
#безопасность
#продукты
Читайте нас в
Диетолог Соломатина: Бутерброды и быстрые завтраки вредны для школьников
12 сентября 2023, 17:37

Фото: istockphoto.com/nata_vkusidey

Диетолог Елена Соломатина рекомендовала не давать школьнику на завтрак быстро завариваемые каши, бутерброды, сладкие чай и какао.
Она пояснила, что такие завтраки сохраняют энергию на короткий промежуток времени, и в скором времени ребёнок во время занятий может почувствовать голод и усталость.

«После таких завтраков ребенок просыпается быстро и становится бодрым, его повели в школу, но к концу первого урока он начинает терять энергию, засыпать, голова плохо соображает. А все потому, что от сладкого и булочек подскакивает уровень глюкозы в крови, а потом происходит обратная реакция. Резервы организма исчерпались, выработалось много инсулина», — пояснила в беседе с NEWS.ru Соломатина.

Читайте также:

Академик Калинин назвал возможные причины смертей от арбузов

Нутрициолог Писарева предупредила о возможном опьянении от кваса

Россиянам рекомендовали снизить потребление сахара при синдроме хронической усталости
 
#школьник
#питание
#здоровье
#энергия
#школа
Читайте нас в
Проверку Института качества Росздравнадзора прошли уже 13 подмосковных больниц
12 сентября 2023, 17:33

Фото: Минздрав МО

13 больниц Подмосковья уже прошли сертификацию Института качества Росздравнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Все эти медицинские организации прошли аудит стационарной и поликлинической службы. Такая работа необходима для того, чтобы привести к единым стандартам качества оказание медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
 
Первым в регионе был сертифицирован Московский областной противотуберкулёзный диспансер. В проекте сотрудничества с Институтом качества в рамках приоритетного проекта «Стационар перезагрузка» участвуют МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Балашихинская, Одинцовская, Люберецкая, Электростальская, Домодедовская, Видновская, Жуковская, Химкинская, Красногорская, Шаховская, Сергиево-Посадская и Ногинская больницы.
 
Как отметили в министерстве, в дальнейшем проект планируют расширить на все областные стационары.

Читайте также:


Врачи МОНИКИ спасли беременную пациентку и ее рёбенка

Жители Подмосковья оформили онлайн свыше 100 тысяч медицинских справок

Электростальские травматологи прооперировали пожилую женщину с переломом бедренной кости



 

 

#минздрав мо
#больницы
#роспотребнадзор
#проверки
#московская область
#подмосковье
#здравоохранение
#здоровье
Читайте нас в
FiN: Пиво полезнее для здоровья кишечника, чем кефиры и йогурты
12 сентября 2023, 17:22

Фото: istock / nitrub

Китайские ученые провели исследование, в котором сообщают о большей пользе пива для кишечника в сравнении с кефирами и йогуртами. Работу ученые Даляньского медицинского университета опубликовали в крупном научном издании Frontiers in Nutrition.
По словам исследователей, микроэлементы и аминокислоты, содержащиеся в пиве, благотворно влияют на микробиом кишечника. В хмельном напитке содержится больше полезных микроэлементов, чем в йогурте, сыре, кефире и остальных кисломолочных продуктах. Также употребление пива в небольших количествах может регулировать «плохой» холестерин в организме человека и предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

«Полифенолы, клетчатка и другие полезные компоненты пива, расщепляются кишечным микробиомом, стимулируя иммунную защиту слизистой оболочки кишечника, и таким образом участвуют в регуляции иммунной системы», — сообщается в материале.
Напомним, что речь идет о малых количествах алкогольных хмельных напитков, избыточное потребление может навредить здоровью. 

Читайте также: 

Нутрициолог Писарева предупредила о возможном опьянении от кваса

Россиянам рекомендовали снизить потребление сахара при синдроме хронической усталости

Названы продукты, усиливающие мигрень

#ученые
#исследование
#развитие
#алкоголь
Читайте нас в
Врачи МОНИКИ спасли беременную пациентку и ее рёбенка
12 сентября 2023, 14:38

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского поступила 39-летняя женщина на 10-й неделе беременности с диагностированным ранее холедохолитиазом.

Такая патология обусловлена камнями в желчных протоках и механической желтухой, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи провели обследование и выявили, что камень смещен в выходящий отдел желчного протока и застрял там, затрудняя отток желчи, которая всасывалась напрямую в кровь и кожа пациентки приоребрела характерный жёлтый оттенок. 

«У пациентки камень вклинился в большой дуоденальный сосочек, тем самым перекрыв ток желчи и сока из поджелудочной железы. Это и стало причиной интенсивных болей в животе с развитием механической желтухи. Мы вовремя извлекли камень диаметром 1 см эндоскопическим способом, не произведя ни единого разреза на коже пациентки. Затягивание лечения при данной патологии также грозит развитием острого деструктивного панкреатита — крайне опасной патологии», — рассказал заведующий отделением эндоскопии МОНИКИ Александр Вербовский.

Состояние пациентки улучшилось, она уже выписана из больницы под наблюдение врачей.

Читайте также:

Электростальские травматологи прооперировали пожилую женщину с переломом бедренной кости.

В подмосковные больницы отправили четыре мобильных ФАПа за 90 млн рублей.

У 662 женщин обнаружили патологии молочных желез, благодаря самозаписи на маммографию.
#кровь
#женщина
#моники
#исследование
#больницы
#кожа
Читайте нас в
Биолог Ижевский заявил об опасности красных муравьёв
12 сентября 2023, 14:01

Фото: istockphoto.com/lirtlon

Доктор биологических наук Сергей Ижевский заявил, что муравей огненный импортный красный, является одним из самых опасных видов насекомых в мире.
Яд насекомого крайне опасен для человека и может грозить даже смертью.

«При укусе человека муравей впрыскивает в кожу с помощью жала яд из железы, которая находится в задней части брюшной зоны насекомого. А для некоторых людей, страдающих аллергическими реакциями, такая встреча может завершиться смертельным исходом», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Ижевский.

Кроме того, муравьи могут навредить не только человеку, но и окружающей среде и технике. Изветсно, что насекомые способны выводить из строя электрооборудование, автомобили и компьютеры, повреждать посевы.
Сейчас красные муравьи обитают в Италии, однако есть угроза их распространения по всей территории ЕС из-за потепления.

Ранее в интернете распространилось видео с крайне харизматичным котом. Как передаёт utro.ru, питомец буквально гипнотизировал столь приглянувшийся ему бургер хозяина.

Читайте также:

Терапевт Иванова рассказала, как помочь человеку при анафилактическом шоке

Жителей Подмосковья предупредили о появлении в лесах оленьих кровососок

В Великобритании родилась свиноносая змея с двумя головами
#яд
#насекомые
#ес
#животные
#безопасность
Читайте нас в
Жители Подмосковья оформили онлайн свыше 100 тысяч медицинских справок
12 сентября 2023, 11:58

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Электронные сервисы позволяют получить необходимую справку через интернет, не посещая поликлинику. На данный момент в Подмосковье можно заказать девять видов медицинских справок в рамках проекта «Онлайн-поликлиника».
Справки, которые можно получить онлайн:

— справка об отсутствии контактов с инфекционными больными;
— сертификат о профилактических прививках;
— справка 086/у, которая необходима абитуриентам;
— справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у; 
— справка для детского лагеря - 079/у;
— выписка из амбулаторной карты;
— санаторно-курортная карта для детей (076/у);
 — санаторно-курортная карта для взрослых (072/у);
— справка для предоставления в спортивную секцию.
«Перевод ряда услуг в цифровой вид позволяет упростить получение необходимых документов для жителей. Потому что теперь в ряде случаев пациенту нет необходимости идти в поликлинику за документом — получить некоторые виды справок можно онлайн, оставив заявку. Медицинская справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Самой популярной справкой, которую заказывали онлайн стала справка об отсутствии контактов.

Чтобы оформить справки необходимо оставить заявку в личном кабинете на региональном портале «Госуслуги». В течение трёх рабочих дней документ появится в личном кабинете.

Читайте также:

На развитие цифровых решений для подмосковного здравоохранения заложили 2,2 млрд рублей.

В Союзе пациентов объяснили пользу внедрения ИИ в здравоохранение.

В больницы Подмосковья поступило 16 рентген-аппаратов типа С-дуга в 2023 году.
#карта
#карты
#здоровье
#лагеря
#путёвки
#лечение
#госуслуги
#сертификат
#светлана стригункова
#онлайн
#справки
#медсправка
Читайте нас в
Электростальские травматологи прооперировали пожилую женщину с переломом бедренной кости
12 сентября 2023, 09:49

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В травматологическое отделение Электростальской больницы поступила 91-летняя женщина после неудачного падения.

Травматологи Электростальской больницы выяснили, что пожилая женщина упала дома. Врачи провели обследование, в ходе которого диагностировали пациентке перелом бедренной кости, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациентке требовалась операция, на котору она долго не могла решится из-за из-за возраста и сопутствующих заболеваний, которых было очень много. Однако после проведенного обследования, удостоверившись в отсутствии критических противопоказаний, врачи уговорили пациентку на операционное вмешательство.  

«Мы сопоставили костные отломки на специальном ортопедическом столе, после чего через небольшие доступы по 3 см установили металлоконструкцию для фиксации перелома. Такая техника позволяет малоинвазивно осуществлять все этапы операции, что очень актуально для пожилых пациентов, и позволяет вернуться к привычному образу жизни за короткие сроки», — рассказал заведующий травматологического отделения Андрей Мелешкин.    

На сегодняшний день пациентка хорошо себя чувствует, её уже выписали из больницы. 

Читайте также:

Подмосковные врачи прооперировали подростка, упавшего с электросамоката.

Инфекционист Викулов развеял миф о рвоте при отравлении.

Врачи из Долгопрудного спасли пациентку от многокилограммовой опухоли.
#врачи
#операция
#женщина
#техника
#больницы
#операции
#дома
#служба
Читайте нас в
Достижения.рф