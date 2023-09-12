Онищенко: «Сибирская язва ещё долго будет с нами жить»

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«Она всегда была с нами, другое дело, что мы разболтались немножко и оставили ее без надзора. Может быть просто мы поступали с ней невежественно. Сибирская язва еще долго будет с нами жить, пока мы не научимся ее уничтожать», – сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.
Специалист также заявил о необходимости возвращения строгого ветеринарного контроля.
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