Онищенко спрогнозировал подъём заболеваемости COVID-19 до конца года

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«В этом году пандемии точно не будет, будет эпидемический рост гриппа, поднимется коронавирус, он обязательно поднимется, потому что для него такие же благоприятные условия, но это естественно, от этого мы никуда не денемся», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Онищенко.
До этого Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса одним из самых свирепых. «Пирола» — подвид коронавируса впервые был выявлен в июле 2023 года. Это один из вариантов «Омикрона», который протекает в более тяжелой форме и одинаково опасен для людей всех возрастов.
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