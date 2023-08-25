Онищенко заявил о важности изучения вопроса о восстановлении нервных клеток

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Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что научное изучение вопроса о восстановлении нервных клеток организма очень важно, поскольку в случае возможности их регенерации можно будет продлить активную жизнь человека.
«В эволюции, конечно, оно заметного влияния не имеет, но если мы дойдём до такого понимания научного механизма этого восстановления и научимся его стимулировать, то это будет большой резерв для продления активной жизни человека — профессиональной и творческой деятельности», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.
Он также отметил, что в реальной жизни для человека восстановление нервных клеток, если оно есть, незаметно, в особенности для людей пожилого возраста.
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Мелисса Тимофеева