Онкогематолог Шубина: Одним из симптомов рака крови являются увеличенные лимфоузлы

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Врач-онкогематолог Анна Шубина заявила, что симптомом рака крови могут быть увеличенные лимфоузлы.
«В некоторых ситуациях при раке крови могут увеличиваться периферические лимфоузлы: шейные, подмышечные, паховые. Также свидетельствовать о заболевании может потливость, особенно в ночное время, резкое снижение массы тела, ухудшение памяти и снижение аппетита», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Шубина.
Кроме этого, по словам специалиста, о заболевании могут свидетельствовать частые кровотечения из носа или десен, половых путей, слабость, отдышка, головокружение, шум в ушах, долго не заживающие раны, а также наиболее частые инфекционные заболевания.
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