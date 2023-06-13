Онколог Ахмед эль-Модир перечислил виды рака, которые называют «тихими убийцами»

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К самым опасным видам рака Ахмед эль-Модир отнес рак печени, легких, шейки матки, простаты, поджелудочной железы, яичников и кишечника. Такие заболевания развиваются бессимптомно, поэтому для увеличения шанса на успешное излечение следует регулярно и своевременно обращаться к специалистам.
Кроме того, трудностями в пищеварении, рвотой и тошнотой сопровождается рак печени. Среди признаков такого заболевания может быть светлый стул и не пропадающее чувство сытости, предупредил онколог.
Ранее врач Мадина Мусичова назвала три супа, от которых стоит отказаться пожилым людям. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».