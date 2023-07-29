Онколог Азизова перечислила основные причины рака

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Врач-онколог Видновской РКБ Гузаль Азизова заявила, что вредные привычки способствуют развитию рака. Об этом пишет «Мослента».
Азизова отмечает, что к развитию рака может привести наследственность, вирусы и контакты с канцерогенными веществами.
По словам онколога, для проведения профиклатики заболевания необходимо отказаться от вредных привычек и вести правильный образ жизни. Регулярные физические нагрузки и здоровое питание играют важную роль в поддержании здоровья иммунитета.
Азизова утверждает, что для снижения риска развития ракового заболевания необходимо своевременно лечить бронхиальные заболевания, чтобы они не успели перейти в хроническую форму.
Напомним, ранее диагност Симмонс заявила, что фастфуд, вяленое мясо и копчености в упаковке, которая обрабатывается полифторалкильными веществами (ПФАВ), могут содержать канцерогены, вызывающие онкологические заболевания.
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По словам онколога, для проведения профиклатики заболевания необходимо отказаться от вредных привычек и вести правильный образ жизни. Регулярные физические нагрузки и здоровое питание играют важную роль в поддержании здоровья иммунитета.
Напомним, ранее диагност Симмонс заявила, что фастфуд, вяленое мясо и копчености в упаковке, которая обрабатывается полифторалкильными веществами (ПФАВ), могут содержать канцерогены, вызывающие онкологические заболевания.
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Екатерина Коршунова