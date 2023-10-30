Онколог Бредер: Печень определяет продолжительность жизни

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Заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии им. Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер заявил, что именно печень из всех органов человека способна определить то, сколько проживёт человек.
«Это критический орган, который, к сожалению, заменить нечем. Это уникальная фабрика, на которую возложено огромное количество функций в организме. И поломка каждой из этих функций может стать роковой для жизни. Сердце — это простой насос. У него нет сложных функций в отличие от печени», – пояснил в беседе с Газета.ру Бредер.
По его словам, именно в печени синтезируются самые важные биологические элементы. Также этот орган выполняет немаловажную функцию детоксикации организма.
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