Онколог Черемушкин: Для профилактики рака надо отказаться от вредных привычек

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Врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил, что для предотвращения заболевания раком необходимо, в первую очередь, отказаться от вредных привычек.
«Причины рака — повреждение ДНК напрямую, например от радиации, или косвенные повреждения, вызванные хроническими воспалениями. Все вредные привычки, ведущие к нарушению функционирования, могут привести к возникновению онкологии», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Черемушкин.
По словам эксперта, онкологию может спровоцировать курение, в том числе и пассивное. Он добавил, что в зоне риска и дети, проживающие с курящими родителями.
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