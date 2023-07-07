Онколог Черемушкин: Некоторые солнцезащитные кремы способны вызвать рак

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Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявил, что некоторые косметические средства, в том числе кремы от загара могут вызвать рак кожи.
«В некоторых косметических средствах, например, крем от загара, есть стабилизаторы и добавки, которые обладают канцерогенным веществом и могут вызвать рак. Однако это зависит от дозы и времени воздействия», — пояснил в беседе с NEWS.ru Черемушкин.
Он добавил, что спровоцировать онкологию может длительное применение средства в больших количествах.
А старший научный сотрудник онкологического центра им. Блохина Игорь Самойленко заявил, что наиболее редкими видами онкологических заболеваний являются рак сетчатки и саркома.
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