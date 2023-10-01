Онколог Черемушкин объяснил, почему молодёжь стала чаще болеть раком

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Быстрая смена внешней среды и методы воздействий на человека могут быть главными причинами «омоложения» рака.
Об этом Пятому каналу рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По словам специалиста, на данный момент быстро меняется внешняя среда. Это ведёт к росту заболеваний, в том числе иммунной, нервной систем, аллергиям.
У людей возросла нагрузка на сердечно-сосудистую систему, выросло число эндокринных недугов, появились проблемы с лишним весом, в том числе обострились случаи онкологических заболеваний.
Медики рассказали, что пациенты примерно за два года до того, как им диагностируют онкологическое заболевание, отмечают резкую потерю веса без особых усилий. Уточняется, что такую связь удалось установить между похудением и раком поджелудочной железы.
Кроме того, у ряда исследуемых незадолго до обнаружения недуга повышался сахар в крови, при этом диабетом никто из них не страдал.
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У людей возросла нагрузка на сердечно-сосудистую систему, выросло число эндокринных недугов, появились проблемы с лишним весом, в том числе обострились случаи онкологических заболеваний.
«Мы настолько быстро меняем среду, не оглядываясь назад, что начинаем бить в набат, когда опухоли, которые раньше не встречались, начинают появляться. Например, рака желудка у ребенка не было не так давно, поэтому, что будет дальше, можем только догадываться», –высказывает опасения Евгений Черемушкин.Ранее учёные из университетов Суррея и Оксфорда оценили данные более 40 тысяч человек, в результате чего им удалось выявить первые тревожные признаки, зачастую предшествующие онкологии.
Медики рассказали, что пациенты примерно за два года до того, как им диагностируют онкологическое заболевание, отмечают резкую потерю веса без особых усилий. Уточняется, что такую связь удалось установить между похудением и раком поджелудочной железы.
Кроме того, у ряда исследуемых незадолго до обнаружения недуга повышался сахар в крови, при этом диабетом никто из них не страдал.
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Мария Фирсова