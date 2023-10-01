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Онколог Черемушкин объяснил, почему молодёжь стала чаще болеть раком

01 октября 2023, 17:27
Фото: istockphoto/shironosov

Фото: istockphoto/shironosov

Быстрая смена внешней среды и методы воздействий на человека могут быть главными причинами «омоложения» рака.
Об этом Пятому каналу рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По словам специалиста, на данный момент быстро меняется внешняя среда. Это ведёт к росту заболеваний, в том числе иммунной, нервной систем, аллергиям.

У людей возросла нагрузка на сердечно-сосудистую систему, выросло число эндокринных недугов, появились проблемы с лишним весом, в том числе обострились случаи онкологических заболеваний.

«Мы настолько быстро меняем среду, не оглядываясь назад, что начинаем бить в набат, когда опухоли, которые раньше не встречались, начинают появляться. Например, рака желудка у ребенка не было не так давно, поэтому, что будет дальше, можем только догадываться», –высказывает опасения Евгений Черемушкин.
Ранее учёные из университетов Суррея и Оксфорда оценили данные более 40 тысяч человек, в результате чего им удалось выявить первые тревожные признаки, зачастую предшествующие онкологии.

Медики рассказали, что пациенты примерно за два года до того, как им диагностируют онкологическое заболевание, отмечают резкую потерю веса без особых усилий. Уточняется, что такую связь удалось установить между похудением и раком поджелудочной железы.

Кроме того, у ряда исследуемых незадолго до обнаружения недуга повышался сахар в крови, при этом диабетом никто из них не страдал.

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#рак
#онкология
#здоровье
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Биолог рассказал, какие анализы сдать после укуса активной осенью мухи-кровососки
Биолог Марьинский: укус осенней мухи-кровососки требует теста на болезнь Лайма
01 октября 2023, 13:48

Фото: iStock/Vera Shestak

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский заявил, что при укусе мухи-кровососки необходимо наблюдать за местом укуса, а также можно отнести живое насекомое в лабораторию для проверки на носительство возбудителей опасных заболеваний. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«На самом деле большинство смахнет насекомое еще до укуса. Это связано с тем, что попав на тело человека, оленьи мухи кусают не сразу: они начинают ползать по нему в поисках шерстяного покрова. Длительное раздражение, боль или наличие незаживающей раны требуют обращения к врачу», — цитирует Марьинского «Газета.Ru».

По словам биолога, после укуса  мухи-кровососки следует сдать анализ на болезнь Лайма. 

Напомним, оленьи мухи, также известные как мухи-кровососки, обитают в лесу. На теле человека оленьи мухи долго не живут.

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#болезнь
#обращения
#насекомые
#анализы
#человек
#здоровье
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Английские учёные заявили о негативном влиянии высшего образования на психику
01 октября 2023, 13:19

Фото: istockphoto/Chinnapong

Ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) выяснили, что высшее образование повышает риск развития депрессии и тревоги.
Результаты данного исследования опубликованы в журнале The Lancet Public Health. За последние годы выросло количество молодых людей, которые получили высшее образование, также увеличилось и число людей, страдающих от депрессии и тревожного расстройства. Исследователи решили, что высшее образование может быть связано с повышенным риском данных расстройств.
 
В общей сложности в исследовании приняли участие почти 11 тысяч человек. Чуть больше половины из них получили высшее образование. У учащихся наблюдалось больше симптомов депрессии и тревоги, чем у их сверстников, которые не получали образования. Но к 25 годам разница между симптомами у двух групп пропадала.
 
«Мы ожидали, что у студентов высших учебных заведений психическое здоровье будет лучше, чем у сверстников, поскольку они, как правило, обычно происходят из более привилегированных слоев общества», — говорят авторы исследования.
По мнению учёных, нужны дополнительные исследования, чтобы определить риски для психического здоровья, с которыми сталкиваются студенты.

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#образование
#ученые
#депрессия
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Диетолог Комиссарова рассказала о дефиците некоторых витаминов у вегетарианцев
01 октября 2023, 10:27

Фото: iStock/Daria Kulkova

Врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, каких витаминов и веществ не хватает вегетарианцам.
«Газета.Ru» пишет, что исключение продуктов животного происхождения приводит к дефициту белка. Восполнить его помогают соевые продукты, бобовые, цельнозерновые, орехи и семена. Может не хватать вегетарианцам и кальция. Его источниками могут стать капуста, шпинат, а также соевое молоко и тофу.
 
Витамины D и B12 содержатся в большом количестве в продуктах животного происхождения. Чтобы бороться с их дефицитом, рекомендовано употреблять биологически активные добавки.
 
«На Омегу-3 богаты льняное масло и орехи. Но поскольку растительные источники содержат лишь предшественник DHA (докозагексаеновая кислота) и EPA (эйкозапентаеновая кислота), который не всегда конвертируется в достаточном количестве, понадобится дополнительный источник витамина», — объясняет Альбина Комиссарова.
Чтобы помочь организму усвоить железо, необходимо есть продукты, богатые витамином С: клубнику, цитрусовые, помидоры, капусту и брокколи. Чтобы избежать дефицита йода, можно ежедневно употреблять по ¼ чайной ложки йодированной соли.

Ранее австралийские учёные выяснили, что вегетарианство может улучшить здоровье людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. У людей снижался уровень холестерина, сахара в крови и наблюдалось снижение веса – это всё положительно сказалось на сердечно-сосудистой системе.

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#диета
#диетолог
#продукты
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Россиянам рассказали, как снизить риск развития деменции
Врач-терапевт Чернышенко: занятия спортом сокращают риск развития деменции
30 сентября 2023, 18:55

Фото: iStock/LightFieldStudios

Врач-терапевт Татьяна Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о трёх привычках, которые снизят риск возникновения деменции.
Напомним, что деменция проявляется в виде ухудшения памяти и нарушения функций работы мозга.

Чтобы мозг постоянно оставался активным, нужно чаще заниматься спортом, поскольку физическая нагрузка напрямую влияет на мозг. 

Также, чтобы снизить риск развития деменции, необходимо тренировать свой мозг. Например, можно гулять по новым местам, чтобы заставить мозг ориентироваться в неизвестном пространстве. Также положительно влияет на мозг изучение новых языков, заучивание наизусть стихотворений, разгадывание кроссвордов.

Третьим немаловажным аспектом является правильное питания. По словам Чернышовой, следует добавлять в рацион как можно больше зелени и фруктов, а вот от полуфабрикатов и переработанных продуктов стоит отказаться.

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#болезнь
#нарушения
#заболевания
#спорт
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Погребняков: Эффективность нового российского лекарства от рака достигает 100%
29 сентября 2023, 22:47

Фото: istock / Katarzyna Bialasiewicz

Эффективность нового препарата для лечения онкологии отечественной разработки может достигать 90-100%. Об этом заявил кандидат медицинских наук, заведующий отделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения рентгенохирургических методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава России Игорь Погребняков.

«Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи», — сказал он.
Погребняков заявил, что такая эффективность может достигаться при соблюдении показаний к применению и только на определенных стадиях болезни. 

По мнению врача, лекарство хорошо переносят пациенты и оно не обладает серьезными побочными эффектами. Погребняков уточнил, что при создании препарата был учтен опыт некоторых российских аналогов. 

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#врачи
#женщина
#пациенты
#лекарство
#болезни
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FiM: Ученые объяснили важность мытья за ушами и между пальцев ног
29 сентября 2023, 22:34

Фото: istock / geargodz

Американские ученые из университета Джорджа Вашингтона подтвердили важность тщательного мытья за ушами, между пальцами ног и пупка. Исследование опубликовал журнал Frontiers in Microbiology.
По мнению ученых, мытье неприметных частей тела очень важно для здоровья. Дело в том, что микроорганизмы любят размножаться именно в таких местах. Студенты и аспиранты, которые изучали данную тему, сравнили образцы кожи с разных частей тела на наличие микробов и бактерий. По итогу выяснилось, что самыми грязными участками стали места пальцев между ног, за ушами и в пупке. Несоблюдение гигиены в этих местах может приводить к болезням кожи.

Таким образом, подтвердилась «теория бабушек» о важности мытья всех недоступных участков. Оказалось, что скопления бактерий в этих местах могут быть действительно опасны.

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Подмосковные врачи помогли родить жительнице Запорожской области с опухолью мозга
29 сентября 2023, 21:58

Фото: Минздрав МО

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии помогли родить ребёнка пациентке с опухолью головного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В больницу поступила 24-летняя жительница Запорожской области на раннем сроке беременности. Незадолго до того, как она узнала о беременности, у неё выявили глиому – опухоль височной доли мозга. Заболевание сопровождалось судорогами и потерей сознания.
 
Нейрохирурги и онкологи медучреждения успешно подобрали женщине противосудорожные препараты, провели МРТ-исследование мозга и предложили нейрохирургическое лечение. При этом больная отказалась прерывать беременность.
 
Пациентка регулярно посещала специалистов, выполняла все назначения, и беременность протекала без осложнений и ухудшения основного заболевания. На 36-й неделе она была госпитализирована для подготовки к родоразрешению. 
«Было решено готовить пациентку к естественным родам. Учитывая тяжесть неврологического заболевания, важно было не допускать у неё длительных потуг. Поэтому ей установили катетер для эпидуральной анестезии. В результате родился здоровый мальчик весом 2620 г и ростом 48 см. Послеродовый период протекал без осложнений. Сейчас мама и малыш уже выписаны домой», – рассказала старший научный сотрудник МОНИИАГ Кетеван Ахвледиани.
Сейчас женщина проходит обследование в специализированном медучреждении, где будет решён вопрос о лечении её основного заболевания.

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#акушерство
#подмосковье
#московская область
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Можайский кардиолог Карчава назвал пять правил профилактики болезней сердца
29 сентября 2023, 20:02

Фото: Istockphoto / Foremniakowski

Соблюдение пяти несложных правил позволит сократить риск заболеваний сердца. Об этом заявил заведующий кардиологическим отделением Можайской больницы Зураб Карчава.
Во-первых, по его словам, необходимо следить питанием. Первым делом нужно сократить в рационе так называемые быстрые углеводы, соль, мучное, сладкое и жареное, а также фаст-фуд.
 
Во-вторых, нужно привыкнуть начинать каждое утро с зарядки, постепенно увеличивая нагрузку.
 
В-третьих, следует отказаться от таких вредных привычек, как злоупотребление алкоголем и курение. Они увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и оказывают общее негативное воздействие на организм.
 
Четвёртый и пятый советы — высыпаться и учиться справляться со стрессом.
 
29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Он призван привлечь внимание людей к теме болезней сердечно-сосудистой системы, рассказать о причинах их возникновения и путях предотвращения.

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Подмосковный нарколог Холдин оценил эффективность народных методов лечения алкоголизма
29 сентября 2023, 19:33

Фото: Istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

Самолечение в борьбе с алкоголизмом не приведёт к положительному результату, а только усугубит течение заболевания. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Современная медицина лечит алкоголизм, в первую очередь, медикаментозно. Работа идёт сразу в нескольких направлениях. Это очищение организма от токсинов и отравления алкоголем, восстановление физического состояния, работа с психологом и психотерапевтом», – пояснил Холдин.
Он напомнил, что существует много трав, которые вызывают отвращение к алкоголю, однако избавиться от болезни, принимая только их, не получится.
Не дадут эффекта также ударная доза мёда, всевозможные настойки и даже порошок из панцирей раков. 
 
Самый действенный способ справиться с зависимостью – обратиться за помощью к специалистам. В филиалах Московского областного клинического наркологического диспансера пациентам помогут и проведут комплексную терапию, заключил Холдин. 

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#здравоохранение
#нарколог
#врач
#алкоголизм
#лечение
#московская область
#подмосковье
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