Онколог Иванов: Кофе способен помогать в профилактике рака

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Онколог Антон Иванов заявил, что кофе может способствовать профилактике рака, а также снимать симптомы заболевания у онкобольных.
По его словам, напиток может оказать защитное действие при колоректальном раке, раке печени и молочных желез. Всё из-за его состава.
Более того, две чашки кофе в день могут уменьшить риск развития цирроза печени почти в два раза.
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«Важных компонентов в составе кофе достаточно много — до 2 тыс. наименований, среди которых жирные кислоты, антиоксиданты, которые тормозят воспалительные процессы, тем самым препятствуя развитию рака – полифенолы, хлорогеновая кислота», – пояснил в беседе с Газета.ру врач.
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Мелисса Тимофеева