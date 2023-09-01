Онколог Иванов назвал анализы для выявления рака на ранних стадиях

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Существует несколько методов диагностики рака груди. К основным из них относятся УЗИ молочных желез (до 40 лет) и маммография молочных желез (после 40 лет). Это обследование позволяет изучить структуру ткани молочных желез и определить наличие новообразование. Женщинам до 25 лет можно делать магнитно-резонансную томографию молочных желез. Это исследование позволяет получить максимально четкое и контрастное изображение груди, а значит определить, где ткань здоровая, а где появилась патология.
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