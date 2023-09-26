Онколог Карасев назвал ежедневные привычки людей, которые ведут к раку

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Также на развитие этой опасной болезни влияет недостаток сна. Врач еще отметил вред сидячего образа жизни. Данные факторы снижают иммунитет и приближают заболевание.
«Причем люди часто и не задумываются, что сами приближают болезнь действиями, совершаемыми ежедневно», — отметил врач.Кроме того, Иван Карасев опроверг распространенный миф о том, что раньше люди не болели. Онкобольные были всегда, но раньше выявить болезнь было крайне сложно.
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