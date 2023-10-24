Онколог Карасев назвал три незаметных симптома рака на ранней стадии

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На развитие рака также может указывать повышенная температура, сохраняющаяся на протяжении неадекватно долгого времени. Третьим признаком онколог назвал больное горло, когда приём обычных лекарств от простуды не помогает.
Карасев посоветовал для снижения риска развития рака отказаться от регулярного употребления спиртного, курения, сбалансировано питаться и заниматься физической активностью.
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