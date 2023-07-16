Онколог Карасев рассказал об опасности загустения крови

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Густая кровь — предвестник заболеваний сердечно-сосудистой системы и других опасных недугов. Онколог и хирург Иван Карасев рассказал, как понять, что в организме есть какие-то сбои и какие шаги следует при этом предпринять.
Недостаток жидкости в организме приводит к тому, что кровь становится более густой, и это может привести к опасным последствиям. Кроме болезней сердечно-сосудистой системы, излишне густая желчь может способствовать образованию камней в почках, передает «Российская газета».
Любое желание слегка перекусить — это симптом обезвоживания. Поэтому при появлении чувства легкого голода врач советует не есть, а именно пить. Причем простую воду, так как любой другой напиток — это еда. Через некоторое время голод вернется, но его также следует погасить стаканом воды. Только на третий раз можно принимать пищу; только тогда это будет настоящий голод, а не замаскированная жажда.
Для предотвращения потенциальных проблем специалист советует каждое утро начинать со стакана воды комнатной температуры. Нормой является приблизительно 30-40 миллилитров воды на килограмм живого веса. Если не удалось обзавестись полезной привычкой потреблять большое количество жидкости, можно начинать с малых доз, постепенно увеличивая количество выпиваемой воды, чтобы выйти на рекомендуемую норму.
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Любое желание слегка перекусить — это симптом обезвоживания. Поэтому при появлении чувства легкого голода врач советует не есть, а именно пить. Причем простую воду, так как любой другой напиток — это еда. Через некоторое время голод вернется, но его также следует погасить стаканом воды. Только на третий раз можно принимать пищу; только тогда это будет настоящий голод, а не замаскированная жажда.
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Александр Бойцов