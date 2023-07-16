Онколог Карасев рассказал об опасности загустения крови

Клинический психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс Если заявил, что у курильщиков за любовью к сигаретам скрывается ломка, поэтому для того, чтобы побороть эту пагубную привычку необходимо понимание человека, что желание получить новую дозу никотина вызывает само курение.