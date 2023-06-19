Онколог Копосов объяснил, почему БАДы не могут помочь в лечении рака

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Онколог Копосов: «Рак вызван мутацией на уровне ДНК клеток»
Врач-онколог, химиотерапевт, доктор медицинских наук Павел Копосов заявил, что при лечении онкологических заболеваний БАДы и различные пищевые добавки бесполезны, поскольку рак сам по себе имеет совершенно иную природу.
При этом, он подчеркнул, что в природе существуют травы, способные бороться с раковыми клетками, однако лечится таким образом в домашних условиях при онкологии невозможно.
Ранее онколог Максим Астраханцев заявил, что наиболее часто диагностируемыми онкозаболевания среди россиян от 25 до 34 лет являются заболевания лимфатической и кроветворной ткани.
Кроме онкологии, у молодых людей может также развиваться такое опасное заболевание, как Альцгеймер. К.м.н., врач-невролог Марина Аникина заявила, что первыми симптомами развивающегося Альцгеймера могут оказаться выраженная тревога и депрессия.
Она отметила, что в качестве профилактики заболевания надо дозировать нагрузку, давая организму время отдохнуть и восстановиться.
«Рак вызван мутацией на уровне ДНК клеток. Я не рекомендовал бы народную медицину, плюсов в таком лечении нет. Целебные настои не помогут избавиться от злокачественной опухоли», — пояснил в беседе с NEWS.ru Копосов.
Ранее онколог Максим Астраханцев заявил, что наиболее часто диагностируемыми онкозаболевания среди россиян от 25 до 34 лет являются заболевания лимфатической и кроветворной ткани.
Кроме онкологии, у молодых людей может также развиваться такое опасное заболевание, как Альцгеймер. К.м.н., врач-невролог Марина Аникина заявила, что первыми симптомами развивающегося Альцгеймера могут оказаться выраженная тревога и депрессия.
«Если больше месяца есть стойкое снижение настроения и подавленность, то надо обратиться к врачу. Даже если это изолированное нарушение настроения. Такие состояния вредят мозгу, и он как бы ужимается в своих функциях и перестаёт полноценно работать. Когда такое состояние затягивается, рано или поздно оно будет иметь негативные последствия», – сказала в беседе с «Абзацем» Аникина.
Она отметила, что в качестве профилактики заболевания надо дозировать нагрузку, давая организму время отдохнуть и восстановиться.
Мелисса Тимофеева