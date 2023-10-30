Онколог назвал исследования, помогающие обнаружить рак на ранней стадии

Желание написать бывшему молодому человеку – это стремление напомнить о себе и признать, что девушка не до конца простилась с прошлыми отношениями. Как рассказала «Радио 1» психолог-практик и гипнолог Анна Сухова, чаще всего такие истории имеют негативные последствия.