Онколог назвал исследования, помогающие обнаружить рак на ранней стадии

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Для профилактики онкозаболеваний необходимо регулярно проводить определенные исследования.
Об анализах, помогающих выявить рак на начальных стадиях, рассказал хирург-онколог, химиотерапевт Антон Елкин в беседе с «Вечерней Москвой».
Врач обратил внимание, что людям, у которых родственники болели раком, нужно обязательно делать их из-за предрасположенности к опасной болезни.
Елкин заявил, что необходимо делать рентген органов грудной клетки, гастроскопию, УЗИ брюшной полости и органов малого таза. Также он порекомендовал проводить колоноскопию с интервалом в соответствии с возрастом и имеющимися болезнями кишечника.
Также, женщинам нужно делать УЗИ молочных желез каждые 2 года и проходить осмотр у гинеколога с применением кольпоскопии и взятием пап-теста каждый год. А мужчинам нужно проверять уровень ПСА с урологическим осмотром
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Врач обратил внимание, что людям, у которых родственники болели раком, нужно обязательно делать их из-за предрасположенности к опасной болезни.
Также, женщинам нужно делать УЗИ молочных желез каждые 2 года и проходить осмотр у гинеколога с применением кольпоскопии и взятием пап-теста каждый год. А мужчинам нужно проверять уровень ПСА с урологическим осмотром
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Алина Юрчак