Онколог назвал симптом, который может стать «первым звоночком» рака

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Врач-онколог, хирург Иван Карасев рассказал о симптоме, который может стать первым предвестником развития онкологии, передает РИА Новости.
Карасев отметил, что один из главных предвестников развития рака — это длительные болевые ощущения. Также признаками развития онкологии могут быть нарушения работы ЖКТ и изменения кожного покрова.
По мнению специалиста, при раке первой стадии признаки можно не заметить или принять за симптомы о другом заболевании. Карасев добавил, что необходимо «играть на опережение» — заниматься профилактикой развития болезни.
Ранее хирург, онколог-маммолог Виктор Федосейкин рассказал россиянкам о первых симптомах трудновыявляемого на начальных стадиях онкологии груди. Врач объяснил, что редкие боли в груди могут быть связаны со скорым началом менструации, маститом, мастопатией, болезнями позвоночника, травмами, а также некачественными или неподходящим нижним бельем.
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По мнению специалиста, при раке первой стадии признаки можно не заметить или принять за симптомы о другом заболевании. Карасев добавил, что необходимо «играть на опережение» — заниматься профилактикой развития болезни.
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Екатерина Коршунова