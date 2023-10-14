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Онколог назвал симптом, который может стать «первым звоночком» рака

Онколог Карасев: болевые ощущения являются первым симптомом развития рака
14 октября 2023, 20:34
Фото: iStock/humonia

Фото: iStock/humonia

Врач-онколог, хирург Иван Карасев рассказал о симптоме, который может стать первым предвестником развития онкологии, передает РИА Новости.
Карасев отметил, что один из главных предвестников развития рака — это длительные болевые ощущения. Также признаками развития онкологии могут быть нарушения работы ЖКТ и изменения кожного покрова.

По мнению специалиста, при раке первой стадии признаки можно не заметить или принять за симптомы о другом заболевании. Карасев добавил, что необходимо «играть на опережение» — заниматься профилактикой развития болезни.


Ранее хирург, онколог-маммолог Виктор Федосейкин рассказал россиянкам о первых симптомах трудновыявляемого на начальных стадиях онкологии груди. Врач объяснил, что редкие боли в груди могут быть связаны со скорым началом менструации, маститом, мастопатией, болезнями позвоночника, травмами, а также некачественными или неподходящим нижним бельем.

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Доктор Мясников рассказал о продуктах для профилактики деменции
14 октября 2023, 14:52

Фото: istock/LightFieldStudios

Врач Александр Мясников советует есть грецкие орехи, чтобы предотвратить деменцию.
Об этом он рассказал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, чтобы снизить риск развития деменции, нужно есть грецкие орехи. В них содержится растительный белок, который положительно влияет на работу мозга.
 
Также рекомендовано употреблять любые орехи, чтобы снизить уровень холестерина, атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее учёные выяснили, что от 47 до 73% случаев причин возникновения деменции скрываются в образе жизни людей. Существуют ежедневные привычки, которые приводят к старческому слабоумию.

В исследовании, которое провёл Биобанк Великобритании, приняли участие более 344 тысяч человек. За их здоровьем следили в течение 15 лет. Выяснилось, что возникновение деменции можно предотвратить.

Неограниченный просмотр телевизора и неправильный сон (менее 7 часов или более 9 часов в сутки) увеличивают риск появления деменции. В 17% случаев деменция диагностируется из-за нездорового образа жизни. А значит, скорректировав привычки, болезнь можно избежать. Даже такие факторы, как перенесенный инсульт, диабет, слабость можно компенсировать регулярными физическими упражнениями, здоровым питанием и достаточным потреблением воды.

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#здоровье
#медицина
#продукты
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Врачи назвали распространённую ошибку, которая делает кровь густой и приводит к смерти
Врач Кореневич: Напряженная работа приводит к тромбозам и внезапной смерти
14 октября 2023, 06:41

Фото: iStock/iLexx

Врачи рассказали, что опасность густой крови заключается в том, что она хуже двигается по сосудам, создавая дополнительную нагрузку на сердце и вызывая нарушения в работе организма. Об этом пишет RG.RU.
Кроме того, из-за густой крови возрастают риски развития тромбофлебита, варикоза, инфаркта, стенокардии и других опасных состояний.

Кардиолог Анна Кореневич отметила, что случаи, когда человек внезапно умирает из-за оторвавшегося тромба, встречаются достаточно часто. Она пояснила, что тромб отрывается из-за густой крови, которую необходимо своевременно разжижать.

Ошибка многих пациентов заключается в том, что они плохо питаются, мало двигаются, а также регулярно испытывают частные стрессы и почти не отдыхают, подчеркнула доктор. Так, самый быстрый путь к тромбозам — это напряжённая работа и отсутствие отдыха, заключила Кореневич.

Токсиколог Михаил Кутушов в свою очередь добавил, что кровь зачастую густеет из-за недостатка в рационе белка, который необходим при каждом приёме пищи.

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#здоровье
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В Минздраве РФ рассказали, как будут выдавать решения об операциях по смене пола у детей
Минздрав РФ разработал порядок выдачи решений для операций по смене пола у детей
14 октября 2023, 06:25

Фото: iStock/cagkansayin

Минздрав РФ разработал порядок выдачи решений об операциях при аномалиях формирования пола. Об этом пишет ТАСС.
В публикации говорится, что проектом соответствующего постановления определяется порядок выдачи решений врачебных комиссий о возможности операций при аномалиях формирования пола у детей.

Речь идёт о медицинских вмешательствах, связанных с лечением врожденных аномалий, эндокринных и генетических заболеваний, которые вызывают у детей нарушение формирования половых органов.

Комиссия, принимающая решение о допустимости таких операций, будет состоять из генетика, акушера гинеколога, эндокринолога, уролога-андролога, педиатра и психиатра. Медикам предстоит принимать решение на основание осмотра несовершеннолетнего, ознакомления с предоставленными документами с указанием диагноза и результатами необходимых исследований.

«Срок вступления в силу проекта постановления с 1 марта 2024 года обусловлен необходимостью информирования медицинских организаций РФ всех форм собственности об утверждаемых перечне федеральных медицинских организаций, формах и порядках выдачи решений и медицинских заключений врачебными комиссиями федеральных медицинских организаций, включенных в указанный перечень», — говорится в пояснительной записке к постановлению Минздрава.

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#дети
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Эксперты Shape назвали три признака непрофессионального фитнес-тренера
Эксперты Shape: Пропуск разминки и заминки говорят о некомпетентности тренера
14 октября 2023, 00:54

Фото: iStock/MilanMarkovic

Эксперты журнала Shape назвали три признака, по которым можно определить непрофессионального фитнес-тренера. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.
По словам специалистов, вопреки правилам тренеры-любители иногда предлагают пропустить разминку или заминку.

«Независимо от того, как долго длится групповое занятие, оно всегда должно включать разминку в начале тренировки и восстановительную практику или растяжку в конце урока», — говорится в публикации.

Кроме того, о низкой квалификации тренера свидетельствует неумение подобрать различные варианты выполнения упражнений.

«Инструктор должен постоянно искать способы модифицировать движения для грамотного построения тренировки, учитывая разный уровень подготовки своих учеников», — пояснили эксперты Shape.

Третьим признаком некомпетентности фитнес-инструктора являются демотивирующие высказывания. Тренер не должен стыдить человека или принуждать его к чему-либо.

«Существует большая разница, между поощрением кого-то выходить за пределы своих возможностей и принуждением к тому, к чему ваше тело или разум на самом деле не готовы», — заключили специалисты.

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Сексолог Кокс раскрыла причины интереса к странным фетишам в порно
Сексолог Кокс: Большинство людей не хотят повторять то, что увидели в порно
14 октября 2023, 00:43

Фото: iStock/M-Production

Сексолог Трейси Кокс заявила, что интерес к странным фетишам в порно чаще всего не имеет ничего общего с реальными сексуальными пристрастиями человека. Об этом пишет Daily Mail.
Специалист назвала распространённое убеждение в том, что тайные фантазии говорят о настоящих сексуальных желаниях, ошибочным. По её словам, большинство людей даже при сильном возбуждении не хотели бы повторить то, что видели в фильмах для взрослых.

Кокс пояснила, что люди часто смотрят странные, иногда отталкивающие порнографические видео из обыкновенного любопытства. В интернете можно найти огромное количество порнографического контента, отсюда возникает желание увидеть что-то новое и необычное.

«Еще человека может возбуждать не происходящее на экране, а ощущение запретности», — цитирует издание слова собеседницы.

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#врач
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Зарайский врач Зарубина назвала лучшие способы профилактики гриппа у детей
13 октября 2023, 21:00

Фото: Istockphoto / dolgachov

Вакцинация – один и самых эффективных способов предотвращения гриппа и его осложнений у детей. Об этом заявила заведующая Зарайской детской поликлиникой Инесса Зарубина.
«В поликлинике имеется отечественная вакцина. После вакцинации ребёнок, как правило, полностью защищён от гриппа. Прививка противопоказана тем, у кого есть аллергия на белок куриного яйца или была аллергическая реакция на предыдущую прививку. Также нельзя вакцинироваться при острых или обострении хронических заболеваний», – перечислила Зарубина, слова которой приводит подмосковный Минздрав.
Врач добавила, что с наступлением холодов важно обратить внимание на профилактику гриппа и ОРВИ. Среди рекомендаций, которые помогут избежать заражения, – регулярное мытьё рук в течение 20 секунд с мылом и тёплой водой. Оно удаляет вирусы и бактерии с кожи рук.
 
Также, по словам Зарубиной, лучше избегать контакта с больными, особенно если они кашляют или чихают. Необходимо также регулярно проветривать и увлажнять воздух в помещении.
 
Помимо этого, необходимо вести здоровый образ жизни, давать организму регулярную физическую нагрузку, правильно питаться и высыпаться.
 
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#вакцинация
#прививка
#московская область
#подмосковье
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В балашихинском жилом комплексе открыли новую поликлинику для взрослых
13 октября 2023, 19:45

Фото: Минздрав МО

В Балашихе открыли новую поликлинику на 100 посещений в смену. Она расположена в жилом комплексе «Пехра» на ул. Яганова и предназначена для взрослого населения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Теперь получать медицинскую помощь рядом с домом смогут жители всего жилкомплекса. А в общей сложности с начала года мы открыли в Подмосковье 11 поликлиник», –сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Принимать в новом медучреждении будут участковые терапевты, оториноларинголог, кардиолог, офтальмолог, эндокринолог и невролог. 

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#московская область
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Эксперт рынка БАДов Марьяновский: БАДы не являются профилактикой болезней
13 октября 2023, 18:28

Фото: istockphoto.com/Gumpanat

Экс-директор Союза производителей БАД к пище, независимый эксперт рынка БАДов Леонид Марьяновский заявил, что БАДы не рассматриваются профессионалами в качестве профилактики заболеваний.
«Как предупреждение заболеваемости никто не хочет рассматривать БАДы. В РФ жёсткий контроль за данным видом продукции, но он относится к продуктовому рынку. Существуют, конечно, специализированные виды пищевой продукции – диетическое и лечебно-профилактическое питание. Большое число БАДов входит в такие диетические продукты, но они иначе регулируются», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Марьяновский.

При этом, на рынке есть много товаров, которые заявлены как БАДы, однако на самом деле таковыми не являются. По словам специалиста, подобные нарушения регулярно выявляются и пресекаются.

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#здоровье
#профилактика
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Врачи из Видного прооперировали годовалых детей с кистами во рту
13 октября 2023, 18:15

Фото: Минздрав МО

Врачи Видновской больницы прооперировали детей с кистами во рту. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой обратились родители годовалой девочки, у которой появилось образование на язычке мягкого нёба. Как рассказала мать, за последние два месяца оно увеличилось в размерах м мешало дочери глотать.
 
Под общем наркозом несовершеннолетней удалили образование. Материал отправили на гистологию и пришли к выводу, что новообразование являлось эпидермоидной кистой. Уникальность этого случая – в том, что подобные кисты очень редко образуются на язычке мягкого нёба.  
 
А через несколько дней в отделение привезли малыш такого же возраста с аналогичным диагнозом. В этом случае операция также завершилась успешно. Сейчас оба ребёнка чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

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