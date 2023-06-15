Онколог Печерица объяснил, как не пропустить самый смертельный вид рака

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Врач-онколог Егор Печерица: Рак легкого принято считать самым опасным видом онкологических заболеваний
Врач-онколог Егор Печерица рассказал, что самым опасным видом онкологических заболеваний принято считать рак легкого. Об этом пишут «Известия».
По словам специалиста, именно в легких выявить опухоль своевременно труднее всего, так как там нет нервных окончаний и дыхательные пути редко беспокоят болезненными симптомами.
Чаще всего клинические проявления рака легкого наступают, когда опухоль становится существенных размеров и затрагивает ближайшие органы. Например, если образование прорастает в бронх, человека начинают беспокоить постоянный кашель и одышка.
Для своевременного выявления заболевания Печерица призвал каждый год проходить профилактический осмотр у врача, особенно при резком похудении или появлении трудностей с дыханием и кашля.
Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала напиток, приводящий к раннему старению кожи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
По словам специалиста, именно в легких выявить опухоль своевременно труднее всего, так как там нет нервных окончаний и дыхательные пути редко беспокоят болезненными симптомами.
Для своевременного выявления заболевания Печерица призвал каждый год проходить профилактический осмотр у врача, особенно при резком похудении или появлении трудностей с дыханием и кашля.
Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала напиток, приводящий к раннему старению кожи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян