Онколог Пылев объяснил, почему россиянам опасно находиться на солнце

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Во всем мире 3 июля отмечают День вдали от солнца. Праздник учрежден для повышения осведомленности людей о вреде ультрафиолетового облучения. Журналисты «Радио 1» спросили у врача онколога, главного врача федеральной сети клиник экспертной онкологии «euroonco» Андрея Пылева, почему солнце вредно для организма.
Всего эксперты выделяют четыре типа кожи, — каждый из них отличается уровнем восприимчивости солнца.
Первый или кельтский тип кожи
Люди с таким типом кожи имеют светлые, фарфорово-розовые оттенки, нередко на такой коже проявляются веснушки. Загорать таким людям крайне непросто, так как даже самок кратковременное пребывание на солнце может вызвать серьезные солнечные ожоги.
Второй или светлый европейский тип кожи
Кожа у обладателей такого типа достаточно светлая, глаза могут быть голубыми, зелеными или серыми, а волосы русыми или каштановые. Им также не рекомендуется долго находиться на солнце из-за высокой вероятности получения ожогов.
Третий или смешанный европейский тип кожиЛюди с таким типом имеют смуглый оттенок кожи, темные волосы и карие глаза. Им сложно получить солнечный ожог, хотя им не следует забывать о защите кожи.
Четвертый или средиземноморский тип кожи
Люди с таким типом отличаются смуглой кожей, черными волосами и темно-карим оттенком глаз. Такая кожа почти не подвержена солнечным ожогам.
«Времянахождение на солнце в первую очередь зависит от фототипа кожи. Большинство населения России обладает вторым — светлым европейским типом кожи. При данном фототипе длительное нахождение на солнце противопоказано. Необходимо использование солнцезащитных кремов. Людям с первым фототипом, так называемым кельтским, лучше вообще не находиться на солнце и пользоваться кремами с максимальной степенью защиты. Также всем нашим соотечественникам я рекомендую не загорать в течение длительного времени и ограничить пребывание под прямыми солнечными лучами, а также не злоупотреблять солярием», — сказал Андрей Пылев.Читайте также:
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Татьяна Лаврова