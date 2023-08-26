Онколог Решетов описал внешность тех, кто более всего подвержен меланоме

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Каждый год в стране диагностируется до 12 000 новых случаев заболевания меланомой.
Меланомой называют агрессивную злокачественную опухоль, которая возникает из клеток, содержащих пигмент меланин, пишет «Газета.Ru».
Онколог Дмитрий Решетов рассказал, что среди основных причин заболевания генетическая наследственность, виды иммунодефицитов, высокий уровень инсоляции, пренебрежение правилами в солярии или отпуске.
Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук Игорь Утяшев рассказал, что меланому называют «болезнью белых воротничков». К этой категории относятся люди, которые большую часть своей жизни находятся в офисе. При этом во время отпуска они неправильно ведут себя на солнце, то есть проводят все время под солнечными лучами и сгорают. По словам специалиста, резкие ожоги увеличивают риск развития меланомы.
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Онколог Дмитрий Решетов рассказал, что среди основных причин заболевания генетическая наследственность, виды иммунодефицитов, высокий уровень инсоляции, пренебрежение правилами в солярии или отпуске.
«У женщин заболевание встречается чаще. Этому способствует регулярное посещения солярия до 30 лет, применение эстрогенных гормональных препаратов. В особой зоне риске – дамы 1 и 2-го фототипа кожи, очень чувствительной к солнцу, их отличают светлая кожа и волосы, голубые глаза», – сообщил Дмитрий Решетов.Врач рекомендует обращать внимание на увеличение размера пигментного образования. Увеличение его размера, появление уплотнения под пятном, внутри него: всё это сигналы, которые говорят о том, что нужно немедленно обратиться к врачу.
Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук Игорь Утяшев рассказал, что меланому называют «болезнью белых воротничков». К этой категории относятся люди, которые большую часть своей жизни находятся в офисе. При этом во время отпуска они неправильно ведут себя на солнце, то есть проводят все время под солнечными лучами и сгорают. По словам специалиста, резкие ожоги увеличивают риск развития меланомы.
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Мария Фирсова