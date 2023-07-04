Онколог Самойленко рассказал о самых редких видах рака

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Старший научный сотрудник онкологического центра им. Блохина Игорь Самойленко заявил, что наиболее редкими видами онкологических заболеваний являются рак сетчатки и саркома.
«Раком сетчатки болеют всего около тысячи человек в год, раком мягких тканей примерно столько же. Если мы говорим о ранней стадии, то опухоль стараются удалить. В случае с раком сетчатки есть специальный вид лучевой терапии, когда глаз удается сохранить, но опухоль при этом полностью разрушается. Есть способы лучевой терапии с использованием специальных приборов», — поделился в беседе с NEWS.ru Самойленко.
При этом, он добавил, что наиболее опасными видами онкологии являются такие заболевания, как рак анального канала и надпочечников.
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