Онколог Сысоев назвал тревожные симптомы аденомы и рака простаты

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Онкоуролог и андролог Александр Сысоев перечислил симптомы аденомы и рака простаты. Об этом пишет РИАМО.
По словам специалиста, аденома простаты - это доброкачественная опухоль, которая появляется при разрастании клеток предстательной железы. Ее наличие можно определить по давлению на мочевой пузырь и необходимости тратить больше времени на процесс мочеиспускания. Кроме того, в конце мочеиспускания могут наблюдаться необычные выделения, а поток мочи стать более слабым, добавил Сысоев.
При этом «тихий» рак простаты зачастую маскируется под аденому или простатит. Отличить его можно по затрудненному мочеиспусканию и боли при походе в туалет, пояснил онколог.
Сысоев предупредил, что в группе риска находятся мужчины старше 50 лет, часто имеющие генетическую предрасположенность, избыточный вес, страдающие диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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При этом «тихий» рак простаты зачастую маскируется под аденому или простатит. Отличить его можно по затрудненному мочеиспусканию и боли при походе в туалет, пояснил онколог.
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Диана Аванесян