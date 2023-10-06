Онколог Тулина: Потеря веса без причины – один из тревожных признаков рака

С 2009 года количество людей с ожирением в России выросло на 36%, сейчас от излишнего набора веса страдают 3,5 миллиона россиян. Нутрициолог и автор курса по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова рассказала «Радио 1», с чем это связано.