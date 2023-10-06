Онколог Тулина: Потеря веса без причины – один из тревожных признаков рака

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Врач-колопроктолог, онколог, кандидат медицинских наук Инна Тулина перечислила тревожные симптомы рака, при которых надо срочно обратиться к врачу. К ним она отнесла беспричинную потерю веса, а также изменения в режиме питания или физической активности.
«Опухоль постоянно растёт, поэтому ей непрерывно нужны питательные вещества. Она их забирает из кровотока, из того, что всосалось в кишечнике из пищи. Поэтому человек с распространённой опухолью часто худеет из-за недостатка нутриентов, чувствует постоянную усталость и слабость несмотря на достаточный отдых», — пояснила в беседе с «Царьградом» Тулина.
Кроме этого, поводом для похода к врачу может быть и появление новообразований на коже, необычные выделения из тела, постоянные ноющие, стреляющие боли в животе, груди, тазу и т.д.
«Самые первые онкологические койки в России были открыты у нас. Именно в нашей клинике функционирует первый в стране Центр амбулаторной онкологической помощи для детей и подростков на 500 посещений в сутки. Вы могли слышать о таких же учреждениях для взрослых, а у нас — для детей. Работает отделение трансплантации костного мозга — единственное в структуре московского здравоохранения», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Горев.
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