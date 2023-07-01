Онколог Утяшев предупредил об опасности солнца для офисных работников

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Онколог Утяшев рассказал о повышенном риске развития меланомы у тех, кто работает в офисе
Врач-онколог, кандидат медицинских наук Игорь Утяшев рассказал «Мосленте», что меланому называют «болезнью белых воротничков». К этой категории относятся люди, которые большую часть своей жизни находятся в офисе.
При этом во время отпуска они неправильно ведут себя на солнце, то есть проводят все время под солнечными лучами и сгорают. По словам специалиста, резкие ожоги увеличивают риск развития меланомы.
Игорь Утяшев рекомендует не выходить на открытое солнце с 10 до 17 часов, особенно этому правилу нужно следовать в странах с тропическим климатом.
Также рекомендовано проверять в приложениях погоды ультрафиолетовый индекс. Если уровень не выше 5, находиться на солнце можно долго, при показателях от 6 до 7 необходимо сократить время, проведенное на солнце.
Когда УФ-индекс больше 10, на солнце находиться опасно.
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При этом во время отпуска они неправильно ведут себя на солнце, то есть проводят все время под солнечными лучами и сгорают. По словам специалиста, резкие ожоги увеличивают риск развития меланомы.
Также рекомендовано проверять в приложениях погоды ультрафиолетовый индекс. Если уровень не выше 5, находиться на солнце можно долго, при показателях от 6 до 7 необходимо сократить время, проведенное на солнце.
Когда УФ-индекс больше 10, на солнце находиться опасно.
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Мария Фирсова