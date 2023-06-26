Онколог Вахабова назвала два наиболее редких, но опасных вида рака

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В публикации говорится, что перечисленные онкологические заболевания встречаются реже других, но при этом не менее опасны. Например, саркома мягких тканей — это группа опухолей, которые могут образовываться в мышечной, жировой, нервной и фиброзной тканях.
«Саркомы мягких тканей составляют примерно 1% от всех известных онкопатологий. Точные причины их развития пока не известны. Учёные сходятся во мнении, что это влияние токсических веществ и радиации», — цитирует издание слова собеседника.
Ретинобластома (опухоль сетчатки глаза у детей) тоже является редким видом рака. Визуально она проявляется в области зрачка белым пятном. Ретинобластома может проникнуть в глазницу и метастазировать в кости, печень, нервную систему и другие органы, предупредила Вахабова.
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