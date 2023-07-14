Онколог Вахабова предупредила о риске развития рака из-за использования едкой бытовой химии

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Онколог считает, что риск развития рака может вырасти, если воздействие химических средств на организм человека будет регулярным. Для минимизирования основных факторов риска развития онкологии необходимо отказаться не только от едкой бытовой химии, но и курения, злоупотребления алкоголем и радиации.
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