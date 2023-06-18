Онкологи назвали два продукта, провоцирующих рак толстой кишки

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Super: Ученые выяснили, что сахар и красное мясо могут вызывать онкологию
Ученые Кливлендской клиники выяснили, что рак толстой кишки могут вызывать сахар и красное мясо. Об этом сообщает MedNovelty.
Результаты исследования показали, что прежде всего на развитие онкологии толстой кишки влияет неправильное питание. Ученые рекомендуют сократить в рационе количество сахара и отказаться от потребления жирного мяса.
Отмечается, что таким заболеванием часто страдают молодые люди, так как больше остальных сталкиваются с ошибочной диагностикой. США являются лидерами в распространенности рака толстой кишки, при этом Россия входит в первую «десятку».
Ранее вирусолог Георгий Викулов рассказал, как обезопасить себя от заражения холерой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Результаты исследования показали, что прежде всего на развитие онкологии толстой кишки влияет неправильное питание. Ученые рекомендуют сократить в рационе количество сахара и отказаться от потребления жирного мяса.
Ранее вирусолог Георгий Викулов рассказал, как обезопасить себя от заражения холерой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян