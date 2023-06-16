Онкологи назвали привычки, снижающие риск разных видов рака

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Среди них — поддержание здорового веса, физическая активность, отказ от курения, ограничение алкоголя, фаст-фуда, красного мяса и сахара.
Ученые из Университета Ньюкасла подтвердили: поддержание здоровой массы тела и ограничение потребления красного и переработанного мяса снижают риск развития рака. Соответствующее исследование опубликовано в журналу Cancer.
Проанализировав связи между соблюдением рекомендаций Всемирного фонда исследования рака и Американского института исследований рака 2018 года, и заболеваемостью различными видами рака, британские исследователи смогли выделить ряд привычек, которые заметно снижают вероятность заболеть такими видами рака, как рак кишечника (на 12%), рак молочной железы (на 11%) и рак легких (меньше на 8%).
Среди этих привычек, в частности, поддержание здорового веса, физическая активность, отказ от курения, ограничение алкоголя, фаст-фуда, красного мяса и сахара. Предыдущие исследования показывают, что, например, употребление в пищу красного мяса увеличивает вероятность рака кишечника, а регулярное употребление алкоголя зачастую ведет к онкологии пищевода и молочных желез.
В целом, как подчеркнули исследователи, с отсутствием физической активности, ожирением, регулярным употреблением табака, сахара, фаст-фуда и алкоголя связано около 40% всех случаев выявления рака у пациентов — а стало быть, заведя себе прямо противоположные привычки, можно серьезно снизить вероятность возникновения у себя онкологического заболевания.
Ранее врач-онколог Егор Печерица рассказал, что самым опасным видом онкологических заболеваний принято считать рак легкого. Для своевременного выявления заболевания он призвал каждый год проходить профилактический осмотр у врача, особенно при резком похудении или появлении трудностей с дыханием и кашля.
Проанализировав связи между соблюдением рекомендаций Всемирного фонда исследования рака и Американского института исследований рака 2018 года, и заболеваемостью различными видами рака, британские исследователи смогли выделить ряд привычек, которые заметно снижают вероятность заболеть такими видами рака, как рак кишечника (на 12%), рак молочной железы (на 11%) и рак легких (меньше на 8%).
В целом, как подчеркнули исследователи, с отсутствием физической активности, ожирением, регулярным употреблением табака, сахара, фаст-фуда и алкоголя связано около 40% всех случаев выявления рака у пациентов — а стало быть, заведя себе прямо противоположные привычки, можно серьезно снизить вероятность возникновения у себя онкологического заболевания.
Ранее врач-онколог Егор Печерица рассказал, что самым опасным видом онкологических заболеваний принято считать рак легкого. Для своевременного выявления заболевания он призвал каждый год проходить профилактический осмотр у врача, особенно при резком похудении или появлении трудностей с дыханием и кашля.
Артем Путинцев