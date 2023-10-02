Онкология или болезни сердца: необычные причины длительного кашля

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Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что длительный кашель служит симптомом заболеваний не только дыхательной, но и других систем организма. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Кондрахин рассказал, что одной из самых распространенных причин длительного кашля является заболевание легких и дыхательных путей. Их причиной могут быть инфекции или аллергия. По мнению терапевта, длительный кашель также может возникать в том случае, если человек много разговаривает, к примеру, работает учителем или певцом.
Кондрахин отметил, что причиной длительного кашля может являться развитие онкологического заболевания бронхов или легких из-за курения. В этом случае кашель появляется после пробуждения.
Длительный кашель также может сигнализировать о болезнях сердца.
Терапевт подчеркнул, что длительный кашель обладает своими особенностями, однако сложнее всего выявить психологический, при котором отсутствуют признаки воспаления в бронхах. Кондрахин заключил, что если кашель не проходит более месяца, в таком случае он считается длительным, по этой причине необходимо обратиться к врачу.
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Кондрахин отметил, что причиной длительного кашля может являться развитие онкологического заболевания бронхов или легких из-за курения. В этом случае кашель появляется после пробуждения.
«Сердце плохо перекачивает кровь, она застаивается в легких, и возникает повышение артериального давления, которое провоцирует рефлекторный кашель. При этом на рентгенографии не выявляются инфекционные и другие заболевания дыхательных путей», — цитирует врача «Вечерняя Москва».
Терапевт подчеркнул, что длительный кашель обладает своими особенностями, однако сложнее всего выявить психологический, при котором отсутствуют признаки воспаления в бронхах. Кондрахин заключил, что если кашель не проходит более месяца, в таком случае он считается длительным, по этой причине необходимо обратиться к врачу.
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