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Опыт работы подмосковных ФАПов планируют применять в Эфиопии

02 октября 2023, 18:53
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

Делегация из Эфиопии в сопровождении замминистра здравоохранения Московской области Максима Максимова посетила модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе Молоди Чеховского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Основной задачей было показать коллегам, как мы развиваем и повышаем доступность оказания медицинской помощи жителям отдалённых территорий. Важно, чтобы медпомощь была качественной и доступной для всех, кто в ней нуждается», – пояснил Максимов.
В состав делегации вошли ректора Университета Бонга Петрос Волдегиоргис Волдесенбет и полномочный министр Гисилл Шавел Мекурий.


Целью визита стало ознакомление с проектом «Эффективный ФАП», который включает диспансерное наблюдение пациентов, возможность получения телемедицинской консультации с врачом и льготное лекарственное обеспечение, когда жителям не нужно ехать в аптечный пункт, а препарат доставляется непосредственно в ФАП.

Иностранные гости высоко оценили организацию работы фельдшерско-акушерского пункта. Они планируют применить опыт работы ФАПа у себя в Эфиопии.

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#подмосковье
#московская область
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Малышева назвала необычный способ для раннего выявления рака
Малышева призвала мужчин сдавать тест на беременность для выявления рака яичек
02 октября 2023, 18:55

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Для выявления рака яичек на ранней стадии мужчинам стоит сдавать тест на беременность. Такое заявление сделала врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
С помощью теста на беременность можно определить уровень гормона ХГЧ в крови. У женщины его повышение означает беременность, однако и у мужчины этот тест может показать две полоски, что может указывать на рак яичек.

«Если он положительный, это говорит о том, что у мужчины, возможно, рак яичек», — заявила Малышева. 

При этом ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус объяснил, что между повышением уровня гормона ХГЧ у мужчины и вероятностью злокачественного новообразования существует прямая связь.

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#болезни
#рак
#люди
#беременность
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Врач Сотникова: «Пирола» заразнее обычного коронавируса
02 октября 2023, 18:33

Фото: iStock/NiseriN

Врач – пульмонолог ФНКЦ ФМБА России Анна Сотникова сообщила, что коронавирус по-прежнему остается заболеванием с непредсказуемыми последствиями, передают «Вести Подмосковья».
Сотникова пояснила, что симптомы «Пиролы» на начальной стадии не имеют отличий от признаков гриппа или ОРВИ. К симптомам относятся: боль в горле, сухой кашель, заложенность носа и ломоту в мышцах и суставах. Также характерна температура до 38 градусов.

«При первых признаках простудных заболеваний следует сразу обратиться за медицинской помощью. Только врач сможет своевременно распознать клинические проявления болезни и назначить необходимую терапию. Заниматься самолечением ни в коем случае нельзя, ведь это чревато серьезными осложнениями, которые проявляются в самых «слабых» местах организма, — цитируют пульмонолога «Вести Подмосковья».

Сотникова добавила, что у тех, кто заболевает «Пиролой» не пропадает обоняние, если же эта функция организма снижается, то восстанавливается она гораздо быстрее, чем при предыдущих штаммах ковида. В качестве терапии медики используют противовирусные препараты и жаропонижающие.

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#вирусолог
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Нутрициолог Никитина опровергла миф о выработке витамина D от солнца
Нутрициолог Никитина: витамин D является незаменимым прогормоном
02 октября 2023, 18:18

Фото: iStock/Helin Loik-Tomson

Нутрициолог Лариса Никитина заявила, что витамин D не синтезируется в организме человека от солнечного света, мнение об этом является всеобщим заблуждением. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По мнению нутрициолога, после 35-40 лет витамин D вообще не усваивается из солнца. 

«К сожалению, у людей существует большое заблуждение, что мы же на солнышке были этим летом. Ребята, читайте статистику. У жителей Арабских Эмиратов один из самых низких показателей уровня витамина D», — цитирует Никитину Pravda.Ru.

Специалист отметила, что у большинства людей имеются генетические проблемы, которые связаны с деформацией гена, который отвечает за усвоение витамина D. По этой причине кому-то витамин D следует принимать в форме капель, кому-то — растворять в воде, а кому-то лучше использовать уколы.

Никитина добавила, что получить витамин с пищей невозможно, поэтому его недостаток можно восполнить исключительно с помощью препаратов.

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#солнце
#еда
#врач
#здоровье
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Британку госпитализировали с пневмонией и кислородным голоданием из-за вейпинга
02 октября 2023, 18:14

Фото: iStock/Igor Ilkov

26-летняя британка Джоди Хадсон оказалась в больнице из-за непрерывного вейпинга.
Девушка ощутила внезапное головокружение, одышку и не смогла пошевелиться. Выбрав вейпинг вместо обычных сигарет, Хадсон верила, что сделала выбор в пользу более здоровой альтернативы, пишет Daily Mail.
 
Девушка курит с 18 лет. Бросила вредную привычку, когда забеременела. После рождения ребёнка Хадсон пристрастилась к электронным сигаретам. 2 года девушка курила электронные сигареты ежедневно. В сентябре у неё развился тонзиллит, появилась одышка.
 
Хадсон была дома, когда внезапно начался приступ удушья. Из-за недостатка кислорода она не могла двигаться и разговаривать. Мать Хадсон вызвала медиков. Девушку доставили в палату и надели кислородную маску из-за гипоксии. Врачи диагностировали пневмонию, вызванную вейпингом.
 
Известно, что Хадсон теперь всю жизнь будет пользоваться ингаляторами из-за приобретённой бронхиальной астмы.

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#здоровье
#вейпы
#сигареты
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Два новых рентген-аппарата заработали в больницах Подмосковья
02 октября 2023, 16:10

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Новые аппараты появились в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) и Московском областном противотуберкулезном диспансере. Она была приобретена в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщило Министерство здравоохранения Московской области.
 «Новые рентген-аппараты в медучреждениях установлены взамен старой аналоговой техники, которая уже не отвечала современным требованиям. Всего на это было выделено почти 45 млн рублей <…>», - поделилась Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. 

Медтехника обладает высоким качеством изображения и низкой лучевой нагрузкой. Снимки будут храниться в электронном формате, что значительно увеличивает время на осмотр пациента.

Стоит отметить, что новые рентген-аппараты отечественного производства. Техника установлена в филиале Московского областного противотуберкулезного диспансера в Балашихе и в отделении магнитно-резонансной диагностики МОЦОМД.

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#ученые
#техника
#рентген
#люди
#московская область
#минздрав мо
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Экс-сенатор Круглый объяснил, почему в частных клиниках Москвы нет «Спутника V»
02 октября 2023, 15:38

Фото: iStock/Alernon77

В крупных частных клиниках нет возможности пройти вакцинацию «Спутником V» или «Спутником Лайт».
РБК пишет, что в некоторых клиниках прививают препаратом «Конвасэл», а многие вовсе отказались от предоставления услуги по вакцинации от COVID-19. Экс-сенатор и Заслуженный врач РФ Владимир Круглый объясняет это тем, что частные клиники просто не заказывают вакцины из-за их невостребованности.
 
«Сейчас уровень вакцинации против covid-19 резко снизился. Это объясняется несколькими факторами. Заболевание стало протекать существенно легче. Также люди не прививаются из-за того, что появляются всё новые и новые штаммы. Насколько эта вакцина «Спутник V», которая была сделана под штамм Дельта, сейчас эффективна?»,-объясняет Владимир Круглый.
По словам специалиста, производители вакцины «Спутник V» пытаются быстро зарегистрировать новые вакцины, которые создаются под новые штаммы, но всё равно этот процесс несколько запаздывает. Также растёт лобби антипрививочников.
 
«Заболеваемость растёт, но переносится сейчас ковид существенно легче. Процент тяжёлых случаев очень небольшой. Многие даже не замечают, что они перенесли ковид. Только можно определить по анализам, по антителам к вирусу. Поэтому преувеличивать опасность я бы не стал»,-сказал в заключении Владимир Круглый.
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#вакцинация
#коронавирус
#прививки
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Ученые назвали напиток, который полезен для здоровья
ETNT: Ученые рассказали о пользе чая для здоровья
02 октября 2023, 14:50

Фото: istock / Kseniya Romazanova

Ученые утверждают, что чай поддерживает состояние здоровья сердечно-сосудистой системы. Напиток помогает стабилизировать давление и уровень холестерина в крови. Об этом сообщает издание ETNT.
Отмечается, что сорт чая не имеет значения, но при этом, сорта могут влиять на различные аспекты здоровья. Полезны как черный и зеленый чаи, а также чай из гибискуса, травяные чаи и многие другие.

Так, зеленый чай помогает работе мозга за счет L-теанина в составе. Он наполняет энергией и улучшает когнитивные функции.

 Травяные чаи, например, ромашковый, мятный или имбирный, могут оказывать позитивное воздействие на иммунную систему и здоровье почек. Также травы благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта человека, облегчают симптомы при расстройстве желудка, избавляют от тошноты и вздутия. Чаи на основе трав также обладают седативным эффектом.

Чай из фенхеля укрепляет иммунитет и является профилактикой от различных бактериальных вирусов, инфекций и грибков. Такой напиток снабжает организм важными для производства красных кровяных телец элементами — железом и медью.

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#ученые
#здоровье
#чай
#симптомы
#счёт
#иммунитет
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Стройэксперт Васильев предупредил об опасности одного вида обоев
02 октября 2023, 14:40

Фото: istockphoto/tanyss

Виниловые обои токсичны для человека, могут вызывать рак и бесплодие.
Об этом рассказал строительный эксперт Федор Васильев, сообщает NEWS.ru.
 
«При нагревании винил выделяет формальдегиды — это токсичные соединения, которые, попадая в кровь, вызывают нарушение работы органов дыхания, центральной нервной системы, приводят к патологиям кожи и мочеполовой системы», —объяснил специалист Фёдор Васильев.
Всего 70 миллилитров вещества могут вызвать необратимые последствия.
 
Также виниловые обои зачастую содержат тяжелые металлы (ртуть, свинец и кадмий). По словам Васильева, данные химикаты могут спровоцировать рак и бесплодие.

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#ремонт
#онкология
#здоровье
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Стало известно, какие люди находятся в основной группе риска по болезням сердца
Врач Напалков: сердечникам категорически запрещено прекращать пить лекарства
02 октября 2023, 14:01

Фото: iStock/Zay Nyi Nyi

Повышенный риск инфаркта и инсульта есть у курильщиков, людей, которые не контролируют гипертонию, и людей с высоким уровнем холестерина, с ожирением. Об этом сообщил кардиолог, доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры факультетской терапии №1 ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ Дмитрий Напалков в беседе с «Газетой.Ru».
Как утверждает Напалков, в группу риска попадают люди, у которых хроническая сердечная недостаточность связана с одышкой, отеками, тахикардией и другими симптомами.

«Это самая опасная группа риска, и такие пациенты имеют наихудший прогноз: каждый второй пациент с диагнозом «продвинутая стадия сердечной недостаточности» не проживет пяти лет. Кроме того, у пациентов с хронической сердечной недостаточностью риск внезапного летального исхода выше в пять раз. Его сложно предотвратить, так как он возникает, когда его никто не ждет», — приводит слова кардиолога «Газета.Ru».

Напалков отметил, что к группе высокого риска также относятся те люди, у которых уже был инфаркт или инсульт, так как они могут повториться. Кардиолог пояснил, что риски можно снизить с помощью регулярного приема назначенных препаратов. Если пациент отказывается принимать необходимые лекарства, то риск сердечного приступа возрастает в разы.

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#инфаркт
#пациенты
#болезни
#люди
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