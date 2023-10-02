Опыт работы подмосковных ФАПов планируют применять в Эфиопии

Фото: Минздрав МО
Делегация из Эфиопии в сопровождении замминистра здравоохранения Московской области Максима Максимова посетила модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе Молоди Чеховского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Основной задачей было показать коллегам, как мы развиваем и повышаем доступность оказания медицинской помощи жителям отдалённых территорий. Важно, чтобы медпомощь была качественной и доступной для всех, кто в ней нуждается», – пояснил Максимов.В состав делегации вошли ректора Университета Бонга Петрос Волдегиоргис Волдесенбет и полномочный министр Гисилл Шавел Мекурий.
Иностранные гости высоко оценили организацию работы фельдшерско-акушерского пункта. Они планируют применить опыт работы ФАПа у себя в Эфиопии.
Читайте также:
Два новых рентген-аппарата заработали в больницах Подмосковья
На подмосковном конкурсе выберут лучшего водителя скорой помощи
Врач Сотникова: «Пирола» заразнее обычного коронавируса
Лора Луганская