Опрос: 83% петербуржцев не будут прививаться от COVID-19

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Опрос издания «Петербургский дневник» совместно с «Единой картой петербуржца» показал, что 83% жителей Санкт-Петербурга не намерены прививаться от коронавируса.
Лишь 17% опрошенных заяивли о том, что планируют пройти вакцинация от коронавирусной инфекции.
Как передаёт «Петербургский дневник», 63% респондентов отметили, что не вакцинировались против коронавируса, 22% сделали прививку или перенесли болезнь в последние полгода, а 15% заявили не прививались и не болели COVID-19.
До этого в Организации Объединенных Наций заявили о нарушении недискриминации из-за отказа от передачи прав на вакцины против COVID-19 Северных стран. Как передают argumenti.ru, речь идёт о передаче прав интеллектуальной собственности на прививки против коронавирусной инфекции, от которой настойчиво отказываются некоторые западные страны. Этим, по мнению комитета ООН, государства нарушают обязательства по недискриминации.
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Как передаёт «Петербургский дневник», 63% респондентов отметили, что не вакцинировались против коронавируса, 22% сделали прививку или перенесли болезнь в последние полгода, а 15% заявили не прививались и не болели COVID-19.
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Мелисса Тимофеева