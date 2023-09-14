Опрос: Большинство россиян больше не бояться COVID-19

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«Наряду с ростом заболеваемости в сентябре выросли и опасения россиян заболеть СOVID-19, в общей сложности 41% очень боятся или в какой-то мере опасаются заразиться коронавирусом. В июне показатель был ниже на 8 п.п. – 33%», – приводит АГН «Москва» сообщение ВЦИОМ.
Ранее телеведущая Айза пожаловалась на дикую усталость, в том числе, от проблем со здоровьем.
«Я каждый день хочу сдаться! Хочу кричать от усталости! Ныть от грязи вокруг! От своих вечных болезней! Плюс у меня раздолбанные гланды тысячами ангин с самого детства», — приводят «Дни.ру» со ссылкой на «Пятый канал» слова девушки.
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