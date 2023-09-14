Опрос: Большинство россиян больше не бояться COVID-19

Врач приёмного отделения Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова Евгения Кованжи даёт рекомендации, следование им поможет справиться с сезонной апатией.

«Не забывать про физическую активность, растяжку, ЛФК или, например, северную ходьбу. Заниматься ей могут те, у кого нет артрита или артроза коленных или голеностопных суставов. Также эта нагрузка противопоказана людям с артрозом тазобедренных суставов», — рассказывает врач приёмного отделения Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова Евгения Кованжи.

Врач Евгения Кованжи рекомендует:— наладить режим дня;— хорошо питаться;— поддерживать форму;— бывать чаще на улице и насыщаться кислородом;— заниматься физической активностью.

Если у человека наблюдаются: боли в спине, остеохондроз или грыжи позвоночника — это не являются противопоказанием для скандинавской ходьбы. Наоборот, этот вид аэробной нагрузки хорошо тренирует сосуды сердца и легких, предотвращая развитие гипертонической и ишемической болезней, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



Для эффективных занятий скандинавской ходьбой очень важно правильно подобрать себе палки.

Занятия должны проходить примерно 3 раза в неделю.

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