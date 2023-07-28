Опрос показал, каких заболеваний больше всего боятся россияне

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Сервис «АльфаСтрахование» провёл опрос и выяснил, что россияне больше всего боятся сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и ВИЧ. Об этом сообщает RT.
Согласно исследованию, 42,3% опрошенных волнуются о возникновении инсульта, 34,7% опасаются онкологических заболеваний, а 24,4% задумывались о инфаркте. Кроме того, 20,6% боятся ВИЧ инфекций.
Также аналитики узнали, как россияне в общем относятся к болезням. Большая часть опрошенных (55%) отметила, что не думают о скрытном проистечении какого-либо заболевания. При этом, половина из них иногда пытаются найти у себя симптомы заболеваний, сообщает RT.
Респонденты рассказали и об отношении к оказанию медицинской помощи. Так, 28,4% обращаются к врачу только при сильной боли. 23% сначала следят за самочувствием и только при ухудшении состояния идут в больницу. Ещё 11% в первую очередь обращаются за помощью к родственникам или интернету.
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Также аналитики узнали, как россияне в общем относятся к болезням. Большая часть опрошенных (55%) отметила, что не думают о скрытном проистечении какого-либо заболевания. При этом, половина из них иногда пытаются найти у себя симптомы заболеваний, сообщает RT.
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Анастасия Чинкова