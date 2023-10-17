Опрос: Россияне не боятся новой волны COVID-19

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Опрос «АльфаСтрахование» показал, что 70% россиян не боятся новой волны коронавируса, а также не планируют повторно ревакцинироваться.
При этом, каждый третий опрошенный высказал мнение о том, что вирус с каждым новым штаммом становится слабее.
Как передаёт Газета.ру, 47% респондентов не болели коронавирусом, 41% - переболели один раз инфекцией.
Отмечается, что из переболевших опрошенных 57% отметили, что столкнулись с осложнениями заболевания, среди которых одышка, потеря качества обоняния, ослабление иммунитета, подкашливание, выпадение волос, проблемы с памятью, сердцем, сосудами и суставами.
Среди мер защиты от коронавируса россияне назвали самоизоляцию, вакцинацию, отмену массовых мероприятий, удалённый режим работы.
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Как передаёт Газета.ру, 47% респондентов не болели коронавирусом, 41% - переболели один раз инфекцией.
Среди мер защиты от коронавируса россияне назвали самоизоляцию, вакцинацию, отмену массовых мероприятий, удалённый режим работы.
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Мелисса Тимофеева