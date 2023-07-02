Ортопед Игнатов рассказал, в каком положении нужно работать на грядках

Фотобанк Московской области/Владимир Лебедев
Михаил Игнатов рекомендует отказаться от работы на огороде в согнутом положении и на корточках
Ортопед Михаил Игнатов в интервью радио Sputnik рассказал, что лучше всего работать на коленях, согнутых под углом в 90 градусов.
«Когда вы стоите на прямых ногах, нагнувшись к грядкам, перегружается позвоночник. Когда вы сидите на корточках, страдают коленные суставы, мениски», - предупреждает ортопед Михаил Игнатов.
Из-за неправильного положения во время работы на грядках дачникам могут грозить остеохондрозы, протрузии, грыжа позвоночника, артрозы. А в случае, если проблемы со здоровьем уже есть, они будут прогрессировать.
Работа на коленях может обезопасить суставы, также стоит использовать специальные приспособления — щитки, резюмировал Михаил Игнатов.
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«Когда вы стоите на прямых ногах, нагнувшись к грядкам, перегружается позвоночник. Когда вы сидите на корточках, страдают коленные суставы, мениски», - предупреждает ортопед Михаил Игнатов.
Работа на коленях может обезопасить суставы, также стоит использовать специальные приспособления — щитки, резюмировал Михаил Игнатов.
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Мария Фирсова