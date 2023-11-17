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Ортопед Соколова объяснила, как сохранить правильную осанку ребенку

17 ноября 2023, 16:36
Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

Ортопед НИКИ детства Светлана Соколова рассказала, как помочь ребенку сохранить правильную осанку. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
По статистике у большинства детей имеются нарушения или заболевания позвоночника.

«Острее всего проблемы с осанкой у детей возникают в периоды скачков роста. Первый приходится на возраст 6-8 лет. Тогда же у ребёнка начинается школа и он больше времени проводит сидя. Позвоночник не всегда готов к этим изменениям. Тут важно включить в дневное расписание ребёнка регулярную и достаточную физическую активность. Она поможет держать мышцы в тонусе и укрепит их», - поделилась врач травматолог-ортопед НИКИ детства Светлана Соколова.


По словам специалиста для избежания заболеваний позвоночника родителям следует развивать детей без сильных упоров на интеллектуальное или творческое развитие. Кроме этого, следует проходить профилактические осмотры на регулярном уровне.

Стоит отметить, что активный образ жизни с достаточной спортивной составляющей поможет также снизить риск искревления позвоночника у ребенка.

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Врач рассказала, как сохранить стройность зимой
Врач Утюмова: Нехватка витамина D в зимние месяцы повышает аппетит
17 ноября 2023, 17:10

Фото: istock / Iuliia Mikhalitskaia

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала, как не переедать и не набирать лишний вес зимой.
В беседе с «Лентой.ру» она заявила, что зимой вес может увеличиться на 5% из-за физиологического накопления жировой ткани.

«Из-за холода и малого количества солнечного света мы больше времени проводим дома, добавляем в рацион перекусы, содержащие быстрые углеводы», — объяснила Утюмова .
Врач также заявила, что зимой важно поддерживать уровень витамина D, которые влияет на гормоны, способствующие накоплению жировой ткани. Она также обратил внимание на тягу к сладостям в зимние месяцы. Утюмова  пояснила, что это связано со снижением уровня серотонина и предложила компенсировать его увеличением яркости ламп дневного освещения.

Также Утюмова посоветовала есть большой овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов. Кроме того, по ее словам, важно даже в холодную погоду вести активный образ жизни и заниматься любой аэробной нагрузкой не менее 150 минут в неделю.

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#еда
#витамины
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Иммунолог Ярцева заявила о неочевидных признаках диабета
17 ноября 2023, 16:48

Фото: istockphoto.com/megaflopp

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что неочевидными симптомами диабета могут быть сухость во рту, частые ночные мочеиспускания и постоянная жажда.
«Если у человека резко появился грибок ногтей или опоясывающий лишай, то нужно срочно обратиться к врачу и узнать уровень сахара в крови», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Ярчцева.

Она отметила, что при обнаружении у себя таких признаков нужно немедленно обращаться к врачу.

Привести к заболеванию, по её словам, могут лишний вес, малоподвижный образ жизни и курение.

А врач и телеведущий Александр Мясников, в свою очередь, рассказал о том, как подготовить свой организм к закаливанию.

«Холод — мощнейший стимулятор нашего природного иммунитета. Но начинать закаливаться нужно до сезона простуд, чтобы встретить его во всеоружии. Пробуйте ходить босиком по снегу, хотя бы минуты две в день. Вы просто потом почувствуете, получите удовольствие от этого. Закаливание вообще даёт помимо здоровья колоссальное удовольствие и самоуважение», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

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#холод
#врач
#здоровье
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Нарколог Холдин рассказал, как избежать никотиновой зависимости
17 ноября 2023, 16:19

Фото: istockphoto / Tevarak

Главный нарколог Минздрава Подмосковья Холдин рассказал об опасностях курения и о том, как бросить курить раз и навсегда. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, что новые электронные аналоги обычных сигарет имеют такие же свойства никотина.

«Наша задача — объяснить и рассказать правду. Пояснить, что это глобальный маркетинг и реклама, нацеленные именно на молодежь. Рассказать, что все фруктовые вкусы и приятный запах от этих устройств — химические соединения, и главное — в электронных гаджетах также содержится никотин, как и в обычны сигаретах. А именно он и вызывает зависимость»,— подчеркнул врач.

Также по его словам, специалисты диспансера отметили, что молодежь все чаще стала задумываться думают о своем здоровье, начала больше заниматься спортом и интересоваться здоровым питанием

Стоит отметить,что врач подчеркнул, что при отказе от курения очень важно отвлекать себя любимыми занятиями, прогулками и спортом. Кроме этого, нарколог добавил что также рекомендуется избегать компаний ​курящих людей.

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#курение
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Ученые назвали тип питания, полезный для людей с сахарным диабетом и помогающий худеть
SpringerLink: Низкоуглеводная кето-диета стабилизирует уровень сахара в крови
17 ноября 2023, 16:15

Фото: istock / Koval Nadiya

Ученые из Университетского колледжа Лондона выявили, что низкоуглеводная диета стабилизирует уровень сахара в крови людей с сахарным диабетом и помогает сбросить лишний вес. Результаты исследования публикует издание SpringerLink.
Такой формат питания, который изначально создан для лечения эпилепсии, в основном состоит из жиров и белков.

Исследование показало, что кето-диета способствует потере веса, что важно людям, страдающим от диабета, так как лишний вес может осложнить течение болезни. У пациентов, которые придерживались низкоуглеводной диеты в течение 15-32 недель, была замечена стабилизация уровня сахара в крови.

Но, у такой диеты есть недостатки, среди которых возможные риски для здоровья почек за счет высокого содержания белка в рационе питания.

Ранее диетолог Михаил  Гинзбург назвал две самые опасные диеты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ученые
#диета
#исследование
#болезни
#сахарный диабет
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Нарколог Поликарпов: Алкоголь повышает риск заразиться вирусами
17 ноября 2023, 15:46

Фото: istockphoto.com/dikushin

Психотерапевт, психиатр-нарколог Александр Поликарпов заявил, что алкоголь может способствовать заражению инфекционными и вирусными заболеваниями, а также вызывать осложнения.
«Этиловый спирт, который есть в составе алкогольных напитков, негативно влияет на человека, он повышает не только риск заразиться вирусными инфекциями, но и вероятность опасных осложнений», — пояснил в беседе с Газета.ру Поликарпов.

Он отметил, что при употреблении спиртного у человека ослабляется иммунитет и он может быть менее чувствителен к низким температурам, что лишь способствует заболеваемости. При этом, антисептические свойства алкоголя при заражении ухудшат состояние.

Ранее психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что сочетание спорта и алкоголя может привести к необратимым последствиям.

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#нарколог
#спирт
#иммунитет
#алкоголь
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Подмосковные хирурги провели лапароскопическую операцию по удалению грыжи
17 ноября 2023, 15:42

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Новые виды малоинвазивных операций начали проводить Сергиево-Посадские хирурги. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу поступила 86-летняя женщина с жалобами на боли в верхних отделах живота, а также тошноту и рвоту.

В ходе КТ брюшной полости у пациентки выявили грыжу пищеводного отверстия диафрагмы с признаками частичного ущемления части желудка размером 10 на 10 см.

«Мы провели лапароскопическую операцию, то есть удалили данную грыжу <…> под контролем видеокамеры при помощи эндоскопических инструментов. Смысл данного метода заключается в минимизации хирургического воздействия на органы брюшной полости при удалении грыжи с пластикой грыжевого дефекта и формированием так называемой «манжеты» - сфинктера из стенок желудка <…>», - объяснил врач хирургического отделения №1 Никита Казаков. 

Стоит отметить, что после операции пациентке была назначена комплексная противовоспалительная и инфузионно-спазмалитическаяя терапии.

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#пациент
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Врач Черемисова заявила об опасности ношения тяжёлой сумки
17 ноября 2023, 15:34

Фото: istockphoto.com/Maryviolet

Врач, травматолог-ортопед Дарья Черемисова заявила, что ношение тяжёлых сумок на плечах может грозить травмами межпозвонковых дисков.
«Если ваша сумка слишком тяжёлая, это приводит к тому, что нагрузка на опорно-двигательную систему распределяется неравномерно. Основной вес давит только на одну сторону позвоночника, из-за чего приходится несколько изгибаться, чтобы перераспределить нагрузку. Это становится причиной изменения походки и приводит к деформации суставов и может стать значительной причиной искривления позвоночника», — пояснила в беседе с Газета.ру Черемисова.

Для профилактики здоровья спины и позвоночника врач рекомендовала отказаться от ношения тяжестей в рюкзаках и сумках и посоветовала брать с собой только самое необходимое.

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Китайские учёные выяснили, что кофе снижает риск заражения коронавирусом
17 ноября 2023, 14:19

Фото: istockphoto/Witoon Pongsit

Учёные из Государственного медицинского университета в Шэньяне (Китай) обнаружили, что кофе снижает риск заражения коронавирусом.
Результаты исследования появились в BMC (BioMed Central). Исследования показали, что рацион питания, где есть продукты, богатые полифенолами (растительными пигментами, содержащимися в овощах) обеспечивает активный иммунный ответ при коронавирусе и облегчает симптомы заболевания.

Китайские учёные хотели выяснить, может ли кофе стать методом профилактики коронавируса. Оказалось, что кофе способен препятствовать проникновению SARS-CoV-2 и его штаммов в клетки тела человека. Употребление кофе влияет на активность катепсина L. Это так называемая эндопротеаза (пищеварительный фермент). Чтобы SARS-CoV-2 «присоединился» к клеткам, его спайковый белок (S белок) должен расщепиться катепсином L. Исследователи определили, что употребление кофе блокирует механизм.

Возможно, защитные свойства кофе объясняются содержанием в нём хлорогеновой кислоты (CGA) и психоактивного вещества — кофеина. Такие кислоты способны снижать интенсивность воспалительных процессов в организме и подавлять выработку особых медиаторов, которые вызывают его. Вместе с этим кофеин стимулирует работу иммунной системы.

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#ученые
#китай
#здоровье
#коронавирус
#болезнь
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Психолог назвал первые симптомы деменции и это не проблемы с памятью
Психолог Криз: Изменения в поведении являются первыми симптомами деменции
17 ноября 2023, 14:12

Фото: istock / lucigerma

Психолог и исследователь деменции из Лондонского университета Брунеля Байрон Криз рассказал о самом первом симптоме старческой болезни, который возникает раньше ухудшения памяти и снижения когнитивных способностей. Об этом пишет издание Daily Express.

Эксперт заявил, что обычно люди начинают переживать и ходить к врачам, когда проблемы с памятью уже серьезные. Например, человек может забывать путь до дома или не помнить о разговорах, которые были буквально пару минут назад. Психолог заявляет, что сначала деменция затрагивает поведение и настроение человека, а уже потом влияет на память.

«Важно следить за поведенческими изменениями, такими как возбуждение, агрессия, депрессия, тревога и апатия, а также социальная изоляция, социально неприемлемое поведение, импульсивность и совершение других поступков, которые несвойственны человеку», — заявил Криз.
Он также добавил, что изменения в поведении чаще всего наблюдаются при болезни Альцгеймера, которая является самым распространенным видом деменции. По словам психолога, человек начинает ощущать эмоциональные и психические изменения в себе, при этом сохраняя ясность ума.

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#человек
#болезни
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