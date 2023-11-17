Ортопед Соколова объяснила, как сохранить правильную осанку ребенку

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Ортопед НИКИ детства Светлана Соколова рассказала, как помочь ребенку сохранить правильную осанку. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
По статистике у большинства детей имеются нарушения или заболевания позвоночника.
По словам специалиста для избежания заболеваний позвоночника родителям следует развивать детей без сильных упоров на интеллектуальное или творческое развитие. Кроме этого, следует проходить профилактические осмотры на регулярном уровне.
Стоит отметить, что активный образ жизни с достаточной спортивной составляющей поможет также снизить риск искревления позвоночника у ребенка.
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«Острее всего проблемы с осанкой у детей возникают в периоды скачков роста. Первый приходится на возраст 6-8 лет. Тогда же у ребёнка начинается школа и он больше времени проводит сидя. Позвоночник не всегда готов к этим изменениям. Тут важно включить в дневное расписание ребёнка регулярную и достаточную физическую активность. Она поможет держать мышцы в тонусе и укрепит их», - поделилась врач травматолог-ортопед НИКИ детства Светлана Соколова.
Стоит отметить, что активный образ жизни с достаточной спортивной составляющей поможет также снизить риск искревления позвоночника у ребенка.
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Мира Полтева