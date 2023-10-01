Ортопед Третьяков рассказал, какая обувь вредит ногам при ходьбе

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Травматолог-ортопед Антон Третьяков рассказал, что во время неправильной спортивной ходьбы можно повредить голеностопный сустав и стопу. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Третьяков пояснил, что для занятий ходьбой следует выбрать спортивную обувь с ортопедической стелькой или с амортизацией.
Напомним, ранее врач спортивной медицины Илья Мелёхин рассказал, что ходьба на месте – одно из самых простых упражнений, оно не требует ни подготовки, ни специального оборудования, и может принести немалую пользу.
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«Для занятия ходьбой, конечно же, не подходит модельная обувь, в том числе на небольшом каблуке. Лучше подбирать не просто спортивную обувь — кроссовки, кеды», — приводит слова ортопеда «Газета.Ru».
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Екатерина Коршунова