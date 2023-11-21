Остеопат Животов: Постоянный насморк может быть следствием травмы черепа

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Врач-остеопат Владимир Животов заявил, что причиной постоянной заложенности носа вне зависимости от простуды может быть травма черепа.
«Сжатие костей черепа в процессе родов или удары в область лба, скул, носа могут сместить кости, формирующие носовые пазухи. Это приводит к нарушению оттока крови от слизистой. Возникает отек, носовые ходы становятся уже и пропускают меньше воздуха», — пояснил в беседе с Газета.ру Животов.
Он отметил, что причины такой травмы может быть две: родовые травмы черепа и травма лобно-носовой области.
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