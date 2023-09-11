От 25 до 45 лет с хорошей зарплатой: нарколог определил портрет алкоголика в России

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«Мы представляем себе человека из маргинальной среды, низкого социального уровня, который пьёт только дешевые, крепкие алкогольные напитки, у него плохая работа или вообще нет её. Но сегодня мы видим, что алкоголизм поразил более высокие слои населения в социальном, финансовом плане. От этого страдают полные, благополучные семьи, у которых всё хорошо с финансами. Это опасно с точки зрения тенденции в социуме, потому что это работоспособное, здоровое население. В среднем мы наблюдаем, что проблемы с алкоголем начинаются в диапазоне от 25 до 45 лет», — сказал Сараев.
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