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Отоларингологи стали самыми популярными врачами среди россиян

31 июля 2023, 18:42

Фото: istockphoto.com/NataBene

Опрос «СМ-Клиника» и Pressfeed показал, что самым популярным у россиян врачом в первом полугодии этого года стал отоларинголог, у которого 13,4% от общего числа пациентов.
Кроме того, в число лидеров вошли такие специалисты, как кардиолог (9,9%), невролог (9,4%), гастроэнтеролог (9,2%), терапевт (9%), дерматовенеролог (9%), акушер-гинеколог (9%).

«Чаще всего пациенты обращаются в связи с ЛОР-заболеваниями, а также патологиями сердечно-сосудистой системы. Уже несколько лет подряд врач-кардиолог уверенно держит вторую строчку в рейтинге посещаемости после отоларинголога», – приводит Газета.ру сообщение «СМ-Клиники».


Также выяснилось, что за первое полугодие 2023 года значительно вырос интерес к теме здоровья у средств массовой информации.

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Врач Филёва рассказала, как обезопасить себя от отёка Квинке
Врач Филёва: Отёк Квинке может быть опасен для жизни
31 июля 2023, 19:15

Фото: istockphoto.com/demaerre

Врач-дерматовенеролог Александра Филёва заявила, что отёк Квинке, являющийся аллергической реакцией, в ходе которой один из участков тела раздувается, редко, но может быть опасен для жизни.
Для того, чтобы обезопасить себя, по словам врача, необходимо тщательно следить за своим организмом, а при первых симптомах аллергии обращаться к специалисту.

«Главное — внимательнее следить за своим здоровьем и ограничить или полностью исключить контакт со значимым аллергеном. Если бурная реакция появилась хотя бы раз, следует записаться на приём к терапевту или аллергологу. Специалист назначит анализы, чтобы определить вероятный триггер, и подскажет меры специфической профилактики», — прокомментировала в беседе с Pravda.Ru Филёва.

При этом, она перечислила симптомы отёка, которые могут угрожать жизни человека. Среди них затруднённое дыхание, хрипы, ощущение нехватки воздуха, распухшие губы, язык, глаза, учащённое сердцебиение, головокружение.

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#аллергия
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Учёные из США назвали симптом, который предупреждает о возможном появлении Альцгеймера
31 июля 2023, 19:14

Фото: iStock/gorodenkoff

Учёные из университета Чикаго нашли взаимосвязь между способностью к обонянию и болезнью Альцгеймера. Результаты проведённого исследования представлены в журнале Neurology.
Для тестирования были приглашены 850 человек разного возраста, и в течение 15 лет проводились исследования. Результаты показали, что люди старше 69 лет различают запахи на 37% хуже, а их когнитивные способности быстрее снижаются.

Кроме того, предупреждать о развитии заболевания могут резкие скачки в поведении, настроении, изменения в характере, ухудшение памяти и усталость.

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#медицина
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#исследование
#сша
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Cancer Research: Ученые обнаружили ген, усиливающий воздействие иммунотерапии на раковые опухоли
31 июля 2023, 18:31

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Американские ученые, занимающиеся молекулярной биологией, обнаружили, что эффективность иммунотерапии плотных опухолей значительно возрастает, если активировать в раковых клетках ген, который отвечает за запуск стрессовых реакций на клеточном уровне.
Результаты работы исследователей из Иллинойсского университета в Урбана-Шампейне (UIUC) опубликованы в журнале Cancer Research. Ученые в ходе экспериментов сумели выяснить, что белок TRPM4 играет основную роль в эффективной работе тех форм химиотерапии, которые провоцируют некроз — один из вариантов запрограммированной смерти клеток опухоли.

Проведенные опыты показали, что ген TRPM4 играл ключевую роль в действии препаратов, вызывающих некроз раковых клеток. Таким образом, воздействие на этот активный ген позволит заметно повысить эффективность иммунотерапии плотных опухолей. Сейчас для их лечения иммунотерапия почти не применяется, так как препараты с трудом проникают в среду плотных новообразований.

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#ученые
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#эксперимент
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Лор Зайцев: Затруднение носового дыхания и сильный храп — основные симптомы аденоидов
31 июля 2023, 18:22

Фото: istockphoto.com/jacoblund

Отоларинголог Владимир Зайцев перечислил основные симптомы появления аденоидов, среди которых назвал затруднённое носовое дыхание, стекание слизи по задней части глотки и сильный храп.
«Нос сам по себе чистый, но не дышит, затычка находится в носоглотке. При стекании слизи по задней стенке глотки аденоиды воспаляются и вырабатывают большое количество слизи, что провоцирует кашель. Также симптомом аденоидов является храп по ночам, когда ребенок или подросток храпит как взрослый мужик», — пояснил в беседе с NEWS.ru Зайцев.

Кроме этого, о наличии аденоидов могут говорить синяки под глазами, бледный вид лица, выдвинутая вперёд нижняя челюсть, а также снижение умственных способностей и гиперактивность.

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#здоровье
#врач
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В Подмосковье с прошлого года заменили более 60 рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов
31 июля 2023, 16:43

Фото: Минздрав МО

В Московской области заменили уже 61 единицу устаревших рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов. Трёхлетняя программа по замене аналоговой тяжёлой техники на цифровую реализуется с прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Благодаря программе в Подмосковье установлен 61 цифровой маммограф, флюорограф и рентген-аппарат взамен аналоговых. А всего до конца будущего года планируем заменить ещё 217 таких аппаратов», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова
Так, новый рентген-аппарат отечественного производства появился в Ступинской больнице. На нём круглосуточно проводятся исследования пациентам травмпункта и приёмного отделения, которое находится в том же здании. Пропускная способность – до 150 человек в сутки. 
 
Исследование сразу отображается на компьютере как у врача-рентгенолога, так и у врача отделения, откуда поступил пациент. Это позволяет быстро поставить диагноз. 

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Онколог Ли: вздутие живота может указывать на опасное заболевание
Врач Ли: вздутие живота может быть симптомом онкологии
31 июля 2023, 16:02

Фото: iStock/Domepitipat

Вздутие живота может указывать на рак поджелудочной железы, кишечника и яичников. Об этом рассказала врач-онколог Дебора Ли.
«При онкологическом заболевании поджелудочной железы вздутие может сопровождаться ознобом, метеоризмом и частой отрыжкой, отметила врач. Больные, как правило, быстро устают, у них может быть повышена температура», - цитирует издание Express специалиста.

При этом, по ее словам, снижение веса, боль во время похода в туалет и проблемы со стулом могут указывать на наличие рака кишечника могут указывать.

Она также уточнила, что вздутие может пропадать, но возвращаться вновь, продолжая доставлять дискомфорт. Ли призвала людей, имеющие подобные проблемы пересмотреть свой рацион, и в случае, если проблема не уходит – обратиться к врачу.

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Гепатолог Монахов предупредил о возможности инфицирования гепатитом из-за татуировок
31 июля 2023, 15:59

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Во время нанесения татуировки существует опасность заражения гепатитом В или С в том случае, если иглы для оформления рисунка не прошли качественную обработку. Об этом рассказал врач-гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист предостерег от посещения полуподпольных тату-салонов или частных мастеров с сомнительной репутацией. Доктор отметил, что решение украсить кожу яркой татуировкой может навсегда изменить жизнь человека, причем далеко не в лучшую сторону.

Врач с грустью отметил, что в последнее время количество случаев заражения хроническим вирусным гепатитом возрастает. Это связано с парентеральными путями передачи заболевания, то есть такими, которые минуют желудочно-кишечный тракт. Это могут быть хирургические операции, переливание крови, визит к стоматологу, наркомания, татуировки. Если иглы не прошли тщательную термическую и химическую обработку, то риск заражения очень велик. Свести татуировку можно легко, а вот лечение гепатита чаще всего оказывается долгим и сложным, заключил Дмитрий Монахов.

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Косметолог Красота: «Если быть в меру красивым и ухоженным — можно хоть сразу на подиум»
31 июля 2023, 13:46

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Rybalko

Косметолог Анна Красота заявила, что роль косметологии в современном мире огромна, поскольку внешний вид придаёт человеку уверенности в себе, что зачастую способствует успеху и достижению целей в жизни.
В частности, специалист оценила роль косметических процедур для претенденток конкурсов красоты.

«Косметология в целом — мощный инструмент. Люди, которые следят за собой, намного быстрее добиваются поставленных в жизни целей. Они чувствуют себя уверенными, красивыми, и это их тоже двигает. Если быть в меру красивым и ухоженным — можно хоть сразу на подиум», — приводят Дни.ру слова эксперта.

До этого сообщалось, что врачи Серпуховской областной больницы спасли девушку с воспалением почки. Как передаёт АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Подмосковья, пациентка жаловалась на резкие боли в животе и слабость, у неё наблюдался озноб. Хирурги провели операцию по удалению почки, в результате пациентка чувствует себя хорошо.

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Российские учёные создали устройство, которое поможет незрячим видеть через язык
31 июля 2023, 13:44

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский стартап Umwelt совместно с учёными из Сеченовского университета разработал прибор, напоминающий медицинскую маску, который через язык передаёт информацию об окружающем мире в мозг. Об этом сообщают «Известия».
Такое устройство позволит видеть людям с врождённой и приобретённой слепотой, поможет больным, проходящим реабилитацию после инсульта, может использоваться в игровой индустрии и в создании реалистичной рекламы. Разработчики уверяют, что в перспективе подобные устройства позволят передавать мысли между людьми. 

Прибор состоит из камеры снаружи и стимуляторов внутри, которые через язык передают сигналы в мозг, не задействуя при этом глаза и другие органы чувств. 

Патент на устройство уже оформлен, однако оно пока ещё не имеет разрешения на применение в медицинских целях. 

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