Отоларингологи стали самыми популярными врачами среди россиян

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Опрос «СМ-Клиника» и Pressfeed показал, что самым популярным у россиян врачом в первом полугодии этого года стал отоларинголог, у которого 13,4% от общего числа пациентов.
Кроме того, в число лидеров вошли такие специалисты, как кардиолог (9,9%), невролог (9,4%), гастроэнтеролог (9,2%), терапевт (9%), дерматовенеролог (9%), акушер-гинеколог (9%).
Также выяснилось, что за первое полугодие 2023 года значительно вырос интерес к теме здоровья у средств массовой информации.
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«Чаще всего пациенты обращаются в связи с ЛОР-заболеваниями, а также патологиями сердечно-сосудистой системы. Уже несколько лет подряд врач-кардиолог уверенно держит вторую строчку в рейтинге посещаемости после отоларинголога», – приводит Газета.ру сообщение «СМ-Клиники».
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Мелисса Тимофеева