Озвучен максимальный допустимый показатель давления у пожилых

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«Есть определенные границы, до которых мы можем идти на компромиссы. Если человек уже на трёх-пяти препаратах, то считается, что для таких людей старше 60 верхняя граница систолического давления – 140. В этих пределах, если пациента лечишь интенсивно, усиливать гипотензивную терапию, если он не вылетает за эти цифры и чувствует себя хорошо, может быть нецелесообразно», – прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Хухрев.
Также стало известно, что больным сахарным диабетом рекомендуется добавлять в пищу корицу. Как передаёт utro.ru, продукт способен снижать уровень сахара в крови.
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