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Озвучен максимальный допустимый показатель давления у пожилых

Врач Хухрев: «Для людей старше 60 верхняя граница систолического давления – 140»
07 сентября 2023, 13:10
Фото: istockphoto.com/DragonImages

Фото: istockphoto.com/DragonImages

Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что для людей старше 60 верхняя граница систолического давления может составлять 140.
При этом, он отметил, что стандарт нормального давления 120 на 80, актуальный для молодых людей, также подходит и для возрастных. Однако, в зависимости от организма, у пожилых людей встречаются и исключения.

«Есть определенные границы, до которых мы можем идти на компромиссы. Если человек уже на трёх-пяти препаратах, то считается, что для таких людей старше 60 верхняя граница систолического давления – 140. В этих пределах, если пациента лечишь интенсивно, усиливать гипотензивную терапию, если он не вылетает за эти цифры и чувствует себя хорошо, может быть нецелесообразно», – прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Хухрев.


Врач рекомендовал возрастным людям регулярно проверять своё давление и контролировать его показатели. Однако, по его словам, не стоит переусердствовать с этим, поскольку показатели давления могут быть ложно завышенными из-за возросшего уровня тревожности.

Также стало известно, что больным сахарным диабетом рекомендуется добавлять в пищу корицу. Как передаёт utro.ru, продукт способен снижать уровень сахара в крови.

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#врач
#бабье стандарт
#здоровье
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В Дмитровскую областную больницу поступил новый маммограф
07 сентября 2023, 13:28

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Современный аппарат для проведения маммографии российского производства установлен во взрослой поликлинике Дмитровской областной больницы.
Благодаря оснащению больницы новым оборудованием, удалось сократить время проведения исследования до 20 минут. Чёткость снимков даёт возможность распознавать заболевания на ранних стадиях и устанавливать точный диагноз.
«Продолжаем обновлять материально-техническую базу нашей больницы. Новый цифровой маммограф более современный, надежный и безопасный. Также в рамках модернизации во взрослую поликлинику был поставлен флюорограф и рентгеновский аппарат. К концу года планируем обновить весь наш парк тяжелого медоборудования», — отметил главный врач Дмитровской областной больницы Александр Авакян. 
Новые аппараты маммографии, которыми оснащаются подмосковные больницы значительно лучше устаревших, они отличается скоростью исследования и низкой лучевой нагрузкой. Всё оборудование отечественного производства.

Преимущество «цифры» — в возможности отправки снимков в центры дистанционной расшифровки. Это и позволяет оперативно получать «второе мнение» квалифицированных специалистов.
«Аппарат имеет возможность хранения и передачи данных в PACS Московской области, что позволит получать консультацию специалистов МОНИКИ. Данная система позволяет хранить снимки в хорошем качестве в течение длительного времени», — рассказала заведующая рентгеновским отделением Дмитровской олбластной больницы Ксения Сурикова. 
​Обследование на новом аппарате прошли уже более 40 пациенток. 

Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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Андрей Воробьёв заявил, что нужно больше поддерживать врачей.

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#диагноз
#заболевания
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Врач Головченко назвал три часто встречающихся заразных кожных заболевания
07 сентября 2023, 11:37

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Заразные кожные заболевания не являются пережитком прошлого сегодня. Микроспория, чесотка, педикулёз из-за высокой плотности населения, социальных причин и самолечения только распространяются.

О заразных кожных заболеваниях и об их проявлениях рассказал заведующий кожно-венерологическим диспансером Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. Константин Головченко, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Самое распространённое заболевание — это микроспория или по-простому стригущий лишай, которым можно заразиться от бродячих и даже домашних животных — кошек, собак, хомяков, а также при контакте с больным человеком и его предметами обихода.

На втором месте чесотка, проявляющаяся выраженным зудом и высыпаниями на коже.

«Третье место по популярности занимает педикулёз — заражение вшами. Всего их три вида — головные, платяные и лобковые. Наиболее распространен головной педикулёз, многие сталкивались с ним в школьные годы. Заражение происходит по тому же принципу, что и в остальных случаях — при контакте с больным человеком или использовании его вещей», — добавил врач. 

Чтобы предостеречь себя от этих заболеваний нужно:
— не обмениваться личными вещами;
— соблюдать правила гигиены;
— проводить влажную уборку помещений с дезинфицирующими средствами;
— стирать и гладить купленные вещи;
— не контактировать с безнадзорными животными;
— проверять домашних животных у ветеринара.

При появлении неприятных симптомов, нужно в скором времени обратиться к врачу для установления причин и начала лечения. 

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#вещи
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#больницы
#заражение
#инфекция
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Британские учёные опровергли мифы о микробах, живущих в кишечнике
07 сентября 2023, 10:27

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Исследователи из Великобритании выяснили, что микроорганизмы, живущие в кишечнике человека не приносят ему вред.
Долгое время совокупность микробов в кишечнике называлась микрофлорой, что в корне не верно, ведь флора это растения. Правильно называть это микробиотой. Микроорганизмы участвуют в обменных процессах и влияют на иммунную систему, считается, что в нормальном состоянии не вызывают болезней. 

Британские ученые сделали вывод, что специфика симбиоза микроорганизмов с человеком не может навредить здоровью. Микробиом не может быть «полезным» или «вредным», все зависит от условий и общего состояния организма. При этом исследователи отметили, что важно обеспечить правильное питание микробиоты, чтобы обменные процессы проходили качественно. 

Также, принято считать все что микробы опасны для человека. По факту — кишечнику нужны полезные микробы для здорового пищеварения, именно поэтому специалисты рекомендуют употреблять кисломолочные продукты с бифидобактериями. 

Еще одним популярным заблуждением является мнение, что изменение микробиома при приеме антибиотиков или болезнях является дисбактериозом. Микробиота не передается по наследству  и не влияет на мозг так сильно, как считалось раньше. 

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#ученые
#продукты
#вред
#питание
#специалисты
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Нарколог Дмитриев назвал три фактора при алкоголизме на ранних стадиях
Нарколог рассказал, как определить алкоголизм на ранних стадиях
07 сентября 2023, 09:03

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

Если человек выпивает алкоголь по несколько раз в год – его нельзя считать алкоголиком. Однако если у человека появляется непреодолимая тяга к алкоголю, если он пьёт всё чаще, это может свидетельствовать о развитии алкоголизма. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал заместитель главного врача, врач психиатр-нарколог Московского областного клинического наркологического диспансера, филиала № 5 Александр Дмитриев.
По словам специалиста, при развитии алкоголизма у человека сначала формируется психическая зависимость. Её можно определить, если отношение к алкоголю изменилось. 
«В это время происходит увеличение частоты и количества употребления алкоголя, появляется непреодолимая тяга к алкоголю, и в конечном итоге теряется контроль за количеством потребляемого алкоголя», — сказал Дмитриев. 
Уже после это у человека формирует физическая зависимость. В этот момент организм, уже адаптированный к ежедневной дозе алкоголя, требует новой дозы. 
«Организм без определённой дозы алкоголя не может жить, ему тяжело, он привык, что систематически в его организм поступает та или иная порция. Когда этого алкоголя нет в организме, происходит нарушение, оно протекает достаточно тяжело. В этот период человеку очень сложно справится с похмельным синдромом, и чтобы его снять, он снова употребляет. Ему кажется, что становится лучше, но через какое-то время становится хуже, и снова эта цепочка повторяется», — отметил специалист.  
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#алкоголь
#болезнь
#нарколог
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Психолог Смолярчук заявила о риске невроза у детей, которые посещают множество секций
Психолог Смолярчук объяснила, как секции могут навредить ребёнку
07 сентября 2023, 09:01

Фото: IStock/lithiumcloud

С началом учебного года дети снова начали жить по расписанию: с утра— школа, днём — секции, вечером — домашнее задание. Однако директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук, что с таким расписанием можно довести ребёнка до невроза.
Как рассказала специалист в беседе с «Радио 1», первые несколько месяцев не нужно нагружать ребёнка дополнительными занятиями и секциями. В это время происходит адаптация школьника к новому режиму, а большая нагрузка скажется негативно на его ментальном здоровье. Также психолог подчеркнула, что ребёнок должен ходить на секции по желанию, а не по принуждению.
«Если родители придумали пять секций, заставляют туда ходить и видят, что ребёнок сопротивляется, то это история про родительские амбиции и несбывшиеся мечты. Это чистой воды насильственные действия, которые приведут сильного ребёнка к протестному поведению, а слабака – к неврозу. То есть он будет посещать эти пять секций и грызть ногти в кровь, или начнёт курить в 10 лет или употреблять психоактивные вещества, чтобы не жить в реальности», — сказала Ирина Смолярчук.
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#психолог
#здоровье
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Кардиолог Кирьянова рассказала, как избежать инфаркта во время плавания
Кардиолог Кирьянова: Отсутствие разминки перед плаванием может вызвать инфаркт
07 сентября 2023, 06:10

Фото: iStock/BalanceFormcreative

Кардиолог Александра Кирьянова предупредила россиян, что нежелание проводить разминку перед плаванием может стать причиной инфаркта миокарда. Кроме того, триггерами сердечного приступа принято считать хронические заболевания и неправильное дыхание, рассказала специалист.
«Недостаточное разогревание может привести к резкому повышению давления и сердечного ритма, что может вызвать сердечный приступ», — цитирует слова собеседницы «Газета.ru».

Кирьянова добавила, что в зоне риска находятся и люди без хорошей физической формы. Им нужно начинать заниматься плаванием постепенно, наращивая нагрузку плавно. Появление боли и дискомфорта в груди говорит о необходимости срочно обратиться к специалисту, подчеркнула кардиолог. 

«Если у человека уже есть некоторые проблемы со здоровьем сердца, такие как атеросклероз или аритмия, то плавание может стать триггером для развития сердечного приступа», — заключила Александра Кирьянова.

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#плавание
#кардиолог
#бабье люди
#врач
#инфаркт
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В Нижнем Новгороде после ареста заведующего ЦРБ онкобольных передали другим врачам
07 сентября 2023, 03:16

Фото: iStock/VILevi

В Нижегородской области после задержания завотделением Семеновской районной больнице онкологических пациентов передали под опеку Нижегородского областного онкологического центра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
Отмечается, что специалисты онкоцентра обеспечивают пациентам всю необходимую медицинскую помощь.

Врача арестовали после того, как стало известно о его преступных действиях в отделении больницы. По версии следствия, заведующий сказал медсестрам использовать физраствор для инъекций у "безнадежных" пациентов. При этом предписанные пациентам лекарства он забирал и перепродавал.

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Врач Лебедева: Недорогие морепродукты могут защитить от рака кишечника
07 сентября 2023, 02:13

Фото: Фотобанк Московской области

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева заявила, что предотвратить развитие рака кишечника могут даже недорогие морепродукты. Об этом она рассказала в своем Телеграм-канале.
«Исключать рыбу из меню не желательно. Она — естественный источник Омега-3 ПНЖК, получить которые организм может только извне», — говорится в публикации.

Лебедева добавила, что кроме рыбы в рационе должны быть кальмары, водоросли, креветки и мидии.

«Они быстро размножаются, недолго живут и не успевают накапливать вредное», — пояснила гастроэнтеролог.

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#бабье рыба
#рак
#врач
#онкология
#продукты
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Терапевт Звонарева: Бабье лето грозит людям скачками давления
07 сентября 2023, 01:56

Фото: iStock/possum1961

Терапевт Виктория Звонарева заявила, что людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, в период бабьего лета может быть нелегко из-за резких перепадов температур. Об этом пишут «Известия».
«Бабье лето отличается постоянной сменой температуры воздуха и атмосферного давления, так что в этот период людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы важно с особым вниманием относиться к своему здоровью. Перепады могут вызывать скачки давления, пульса с последующими гемодинамическими нарушениями», — цитирует издание слова специалиста.

Врач подчеркнула, что нельзя игнорировать такие симптомы, как изменение пульса, дискомфорт в области сердца, головные боли и головокружения, и порекомендовала незамедлительно обращаться к специалисту.

Звонарева посоветовала провести бабье лето в заботе о себе — чаще гулять на свежем воздухе, высыпаться, добавлять в рацион больше овощей и фруктов.

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