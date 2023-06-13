Озвучен новый эффективный метод лечения инфаркта

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Этот метод позволяет вызвать рассасывание тромбов и с последующей установкой стента при заболевании.
«Технология отсроченного стентирования коронарных артерий: стент можно ставить не при остром инфаркте миокарда, а уже в отсроченной ситуации, когда у нас есть возможность подобрать более точно диаметр стента, его длину что непосредственно влияет на долгосрочный прогноз», — прокомментировал в беседе с Газета.ру доцент кафедры интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Алексей Азаров.Он добавил, что новая технология существенно облегчит лечение инфаркта как для лечащего врача и хирурга, так и для самого пациента.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о двух состояниях, которые опасны для жизни, но протекают бессимптомно. Мясников объяснил, что инфаркт миокарда в отдельных случаях может не иметь выраженных симптомов. Кроме того, человек может не заметить случившийся у него микроинсульт. При этом обычный инсульт всегда имеет выраженные симптомы.