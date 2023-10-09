Озвучена главная опасность отопительного сезона

Фото: istockphoto.com/Lazy_Bear
«В данном случае, опасность переохлаждения, в первую очередь. Это также опасность появления – хоть и не частых – пылевых аллергозов, вызванных не пыльцой и не какими-то внешними факторами, а именно домашней пылью или содержимым воздухоносных вентиляционных путей, а также кондиционеров, если ими пытаются отапливать», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.
Он также добавил, что организму требуется время для того, чтобы адаптироваться к более или менее стабильной изменившейся температуре воздуха в помещении.
Читайте также:
К вечеру понедельника тепло включат на всех подмосковных социальных объектах
Жителей Подмосковья информируют о включении отопления письмами и объявлениями
Воробьёв распорядился не допускать сбоев при включении отопления в Подмосковье